В челябинском районе сотрудница ПФР обокрала многодетную мать

21 февраля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Сотрудница похитила у многодетной матери средства маткапитала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Октябрьском районе Челябинской области сотрудник Управления пенсионного фонда России (УПФР) похитила у многодетной матери средства маткапитала в размере 425 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мать троих малолетних детей обратилась в прокуратуру за восстановлением права распоряжаться маткапиталом. В 2010 году ей выдали маткапитал за рождение второго ребенка. После чего женщина переехала жить за границу РФ. Материнским капиталом в размере 453 026 рублей она не распоряжалась. В 2015 году сотрудник УПФР в Октябрьском районе похитила деньги заявителя», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве сообщили, что сотрудник УПФР по поддельным документам перевела средства маткапитала заявителя — 425 тысяч рублей, на специально открытый счет и затем похитила. Центральный районный суд Челябинска за совершение 19 эпизодов мошенничества приговорил ее к лишению свободы сроком на пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Прокурор обязал УПФР восстановить потерпевшей размер маткапитала, который был на момент преступления — 453 026 рублей.

В Октябрьском районе Челябинской области сотрудник Управления пенсионного фонда России (УПФР) похитила у многодетной матери средства маткапитала в размере 425 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мать троих малолетних детей обратилась в прокуратуру за восстановлением права распоряжаться маткапиталом. В 2010 году ей выдали маткапитал за рождение второго ребенка. После чего женщина переехала жить за границу РФ. Материнским капиталом в размере 453 026 рублей она не распоряжалась. В 2015 году сотрудник УПФР в Октябрьском районе похитила деньги заявителя», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве сообщили, что сотрудник УПФР по поддельным документам перевела средства маткапитала заявителя — 425 тысяч рублей, на специально открытый счет и затем похитила. Центральный районный суд Челябинска за совершение 19 эпизодов мошенничества приговорил ее к лишению свободы сроком на пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Прокурор обязал УПФР восстановить потерпевшей размер маткапитала, который был на момент преступления — 453 026 рублей.