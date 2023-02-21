В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик

В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик Макар Орлов

22 февраля 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Макар Орлов может находиться в микрорайоне Вторчермет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Екатеринбурга разыскивает восьмилетнего Макара Орлова. Мальчик 21 февраля около 16:00 самовольно ушел из двора по улице Колхозников 87. Об этом URA.RU сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. «Макар покинул двор, находящийся по улице Колхозников 87, 21 февраля, примерно в 16:00. Последний раз мальчика видели ночью 22 февраля в торговой точке по улице Санаторной 4. Малолетний может находиться в микрорайоне Вторчермет», — сказано в сообщении. До этого момента сообщений об уходе из дома в отношении Макара Орлова не поступало. Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Тот, кто располагает информацией о мальчике, может обращаться по телефонам (343)356-42-13 или 102.

Полиция Екатеринбурга разыскивает восьмилетнего Макара Орлова. Мальчик 21 февраля около 16:00 самовольно ушел из двора по улице Колхозников 87. Об этом URA.RU сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. «Макар покинул двор, находящийся по улице Колхозников 87, 21 февраля, примерно в 16:00. Последний раз мальчика видели ночью 22 февраля в торговой точке по улице Санаторной 4. Малолетний может находиться в микрорайоне Вторчермет», — сказано в сообщении. До этого момента сообщений об уходе из дома в отношении Макара Орлова не поступало. Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Тот, кто располагает информацией о мальчике, может обращаться по телефонам (343)356-42-13 или 102.