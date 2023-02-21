21 февраля 2023

В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик

В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик Макар Орлов
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Благоустройство парков города в зимнее время. Курган, ребенок, снег, зима, мальчик, река битевка
Макар Орлов может находиться в микрорайоне Вторчермет Фото:

Полиция Екатеринбурга разыскивает восьмилетнего Макара Орлова. Мальчик 21 февраля около 16:00 самовольно ушел из двора по улице Колхозников 87. Об этом URA.RU сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

«Макар покинул двор, находящийся по улице Колхозников 87, 21 февраля, примерно в 16:00. Последний раз мальчика видели ночью 22 февраля в торговой точке по улице Санаторной 4. Малолетний может находиться в микрорайоне Вторчермет», — сказано в сообщении.

До этого момента сообщений об уходе из дома в отношении Макара Орлова не поступало. Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Тот, кто располагает информацией о мальчике, может обращаться по телефонам (343)356-42-13 или 102.

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Полиция Екатеринбурга разыскивает восьмилетнего Макара Орлова. Мальчик 21 февраля около 16:00 самовольно ушел из двора по улице Колхозников 87. Об этом URA.RU сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. «Макар покинул двор, находящийся по улице Колхозников 87, 21 февраля, примерно в 16:00. Последний раз мальчика видели ночью 22 февраля в торговой точке по улице Санаторной 4. Малолетний может находиться в микрорайоне Вторчермет», — сказано в сообщении. До этого момента сообщений об уходе из дома в отношении Макара Орлова не поступало. Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Тот, кто располагает информацией о мальчике, может обращаться по телефонам (343)356-42-13 или 102.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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