В Челябинске на время праздников поменяли расписание общественного транспорта. С 23 по 26 февраля троллейбусы, автобусы и трамваи будут работать по графику выходного дня, сообщила пресс-служба миндортранса региона.
«В приближающиеся длительные выходные, в честь праздника — Дня защитника Отечества, общественный транспорт города Челябинска с 23 по 26 февраля будет работать по графику выходного дня. Актуальное расписание городского транспорта размещено на сайте: gortrans74.ru. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут позже, чем в будние дни. Интервалы движения станут длиннее», — сообщили в пресс-службе.
Также в Челябинске 22 февраля перекроют движение транспорта на улицах Коммуны и Энтузиастов, чтобы провести митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по 2-му Институтскому переулку.
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