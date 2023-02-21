21 февраля 2023

В Челябинске на время праздников поменяли расписание общественного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, холод, зима, пассажир, автобус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, снегопад, городской транспорт, автотранспорт
С 23 по 26 февраля общественный транспорт будет работать по графику выходного дня Фото:

В Челябинске на время праздников поменяли расписание общественного транспорта. С 23 по 26 февраля троллейбусы, автобусы и трамваи будут работать по графику выходного дня, сообщила пресс-служба миндортранса региона.

«В приближающиеся длительные выходные, в честь праздника — Дня защитника Отечества, общественный транспорт города Челябинска с 23 по 26 февраля будет работать по графику выходного дня. Актуальное расписание городского транспорта размещено на сайте: gortrans74.ru. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут позже, чем в будние дни. Интервалы движения станут длиннее», — сообщили в пресс-службе.

Также в Челябинске 22 февраля перекроют движение транспорта на улицах Коммуны и Энтузиастов, чтобы провести митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по 2-му Институтскому переулку.

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В Челябинске на время праздников поменяли расписание общественного транспорта. С 23 по 26 февраля троллейбусы, автобусы и трамваи будут работать по графику выходного дня, сообщила пресс-служба миндортранса региона. «В приближающиеся длительные выходные, в честь праздника — Дня защитника Отечества, общественный транспорт города Челябинска с 23 по 26 февраля будет работать по графику выходного дня. Актуальное расписание городского транспорта размещено на сайте: gortrans74.ru. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут позже, чем в будние дни. Интервалы движения станут длиннее», — сообщили в пресс-службе. Также в Челябинске 22 февраля перекроют движение транспорта на улицах Коммуны и Энтузиастов, чтобы провести митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по 2-му Институтскому переулку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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