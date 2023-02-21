В Челябинске на время праздников поменяли расписание общественного транспорта

22 февраля 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

С 23 по 26 февраля общественный транспорт будет работать по графику выходного дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на время праздников поменяли расписание общественного транспорта. С 23 по 26 февраля троллейбусы, автобусы и трамваи будут работать по графику выходного дня, сообщила пресс-служба миндортранса региона. «В приближающиеся длительные выходные, в честь праздника — Дня защитника Отечества, общественный транспорт города Челябинска с 23 по 26 февраля будет работать по графику выходного дня. Актуальное расписание городского транспорта размещено на сайте: gortrans74.ru. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут позже, чем в будние дни. Интервалы движения станут длиннее», — сообщили в пресс-службе. Также в Челябинске 22 февраля перекроют движение транспорта на улицах Коммуны и Энтузиастов, чтобы провести митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по 2-му Институтскому переулку.

В Челябинске на время праздников поменяли расписание общественного транспорта. С 23 по 26 февраля троллейбусы, автобусы и трамваи будут работать по графику выходного дня, сообщила пресс-служба миндортранса региона. «В приближающиеся длительные выходные, в честь праздника — Дня защитника Отечества, общественный транспорт города Челябинска с 23 по 26 февраля будет работать по графику выходного дня. Актуальное расписание городского транспорта размещено на сайте: gortrans74.ru. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут позже, чем в будние дни. Интервалы движения станут длиннее», — сообщили в пресс-службе. Также в Челябинске 22 февраля перекроют движение транспорта на улицах Коммуны и Энтузиастов, чтобы провести митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по 2-му Институтскому переулку.