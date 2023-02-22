Свердловский депутат раскритиковал идею создания центров для заключенных

Депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер выступил против создания центров для освободившихся заключенных Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер раскритиковал идею создания социально-реабилитационных центров для освободившихся заключенных. По его словам, порядка 70% заключенных, отбывающих срок в Свердловской области, после освобождения оседают на территории региона, что увеличивает количество рецидивов. С таким мнением он выступил во время доклада уполномоченной по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой, которая и предложила создать эти центры, передает журналист URA.RU.

«Мы с вами прекрасно знаем, что порядка 70% всех освободившихся оседают в Свердловской области. Плюс рецидив среди них доходит до 90%. Создавая такие центры, когда у нас более есть важные задачи сегодня, не кажется ли вам, что мы притянем еще больше и заставим их здесь осесть, этих преступников. То есть, может быть, лучше способствовать тому, чтобы они ехали по месту своего прежнего жительства. Все же не осаждать нашей Свердловской области. У нас очень большой процент рецидива», — заявил Вегнер на заседании заксобрания.

Ранее URA.RU писало, что уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила варианты, которые могли бы решить проблему, связанную с выплатой детских пособий. Речь идет о неблагополучных семьях.