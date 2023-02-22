Екатеринбурженка, обвиненная в убийстве троих детей, пробудет за решеткой до весны

Девушка пробует в СИЗО до конца весны
Арест жительницы Екатеринбурга Анастасии Петровой, обвиненную в убийстве троих детей, продлили до 26 мая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.
«Суд продлил срок содержания под стражей Петровой до 26 мая. Девушка будет находиться в СИЗО», — сообщили в пресс-службе.
Петрова была задержана 26 декабря в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге. Соседи сообщили о странных звуках в ее квартире и вызвали силовиков. Сама Петрова говорила, что изгоняла бесов из детей, для этого убила их. В конце декабря суд отправил ее за решетку.
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