Екатеринбурженка, обвиненная в убийстве троих детей, пробудет за решеткой до весны

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Музей заповедник истории политических репрессий
Девушка пробует в СИЗО до конца весны Фото:

Арест жительницы Екатеринбурга Анастасии Петровой, обвиненную в убийстве троих детей, продлили до 26 мая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

«Суд продлил срок содержания под стражей Петровой до 26 мая. Девушка будет находиться в СИЗО», — сообщили в пресс-службе.

Петрова была задержана 26 декабря в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге. Соседи сообщили о странных звуках в ее квартире и вызвали силовиков. Сама Петрова говорила, что изгоняла бесов из детей, для этого убила их. В конце декабря суд отправил ее за решетку.

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Арест жительницы Екатеринбурга Анастасии Петровой, обвиненную в убийстве троих детей, продлили до 26 мая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда. «Суд продлил срок содержания под стражей Петровой до 26 мая. Девушка будет находиться в СИЗО», — сообщили в пресс-службе. Петрова была задержана 26 декабря в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге. Соседи сообщили о странных звуках в ее квартире и вызвали силовиков. Сама Петрова говорила, что изгоняла бесов из детей, для этого убила их. В конце декабря суд отправил ее за решетку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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