Рецидивист из Магнитогорска обокрал невесту в день освобождения из тюрьмы

Бывшему зэку потребовались сутки для реализации нового мошенничества Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области 39-летний заключенный вышел досрочно из колонии строгого режима и за сутки похитил у невесты телефон и золотые украшения. Суд приступил к рассмотрению уголовного дела, учитывая рецидив по аналогичным преступлениям, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Ленинский районный суд Магнитогорска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 39-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2 ст. 159 УК РФ). Указанное преступление совершено им в условиях рецидива в суточный срок после освобождения из мест лишения свободы, где мужчина отбывал наказания за аналогичные корыстные преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Следственные органы предварительно установили, что мужчина, отбывая наказание в исправительной колонии строгого режима, познакомился с местной жительницей, которая начала регулярно приезжать к нему на свидания. Утром 16 августа 2022 года она встретила его из колонии.

«В тот же день в ходе распития спиртного, злоупотребляя ее доверием и обманывая относительно истинных намерений, он попросил передать ему телефон для поддержания связи с ней, золотую печатку для придания солидности при постановке на учет в уголовно-исполнительную инспекцию и золотую цепочку под предлогом приобретения ей подарка в виде кулона. Потерпевшая, доверяя мужчине, и планируя дальнейшие с ним отношения, передала указанные вещи, с которыми тот скрылся на следующий день», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ценности бывший заключенный сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. Ущерб составил 42 тысячи рублей. Санкцией статьи УК РФ за данное правонарушение предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет.