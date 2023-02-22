Автопробег в поддержку ВС РФ пройдет в Магнитогорске

23 февраля 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Автопробег стартует от Вокзальной площади Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Магнитогорске (Челябинская область) 24 февраля пройдет «Z-автопробег» в поддержку Вооруженных сил РФ. Мероприятие приурочено к годовщине начала спецоперации на Украине, сообщили организаторы. «У администрации Магнитогорске нет оснований к запрещению автопробега, запланированного на 24 февраля с 14:00 до 16.00, приуроченного к дате 24 февраля. При проведении мероприятия его участникам необходимо соблюдать законодательство», — говорится в ответе мэрии Магнитогорска, которое организаторы опубликовали в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Автопробег стартует от Вокзальной площади и пройдет по проспекту Ленина до Патриотического парка. Всех желающих автомобилистов приглашают поддержать ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целью является защита мирного населения и денацификация Украины.

В Магнитогорске (Челябинская область) 24 февраля пройдет «Z-автопробег» в поддержку Вооруженных сил РФ. Мероприятие приурочено к годовщине начала спецоперации на Украине, сообщили организаторы. «У администрации Магнитогорске нет оснований к запрещению автопробега, запланированного на 24 февраля с 14:00 до 16.00, приуроченного к дате 24 февраля. При проведении мероприятия его участникам необходимо соблюдать законодательство», — говорится в ответе мэрии Магнитогорска, которое организаторы опубликовали в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Автопробег стартует от Вокзальной площади и пройдет по проспекту Ленина до Патриотического парка. Всех желающих автомобилистов приглашают поддержать ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целью является защита мирного населения и денацификация Украины.