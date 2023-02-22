22 февраля 2023

Автопробег в поддержку ВС РФ пройдет в Магнитогорске

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Автопробег стартует от Вокзальной площади Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Магнитогорске (Челябинская область) 24 февраля пройдет «Z-автопробег» в поддержку Вооруженных сил РФ. Мероприятие приурочено к годовщине начала спецоперации на Украине, сообщили организаторы.

«У администрации Магнитогорске нет оснований к запрещению автопробега, запланированного на 24 февраля с 14:00 до 16.00, приуроченного к дате 24 февраля. При проведении мероприятия его участникам необходимо соблюдать законодательство», — говорится в ответе мэрии Магнитогорска, которое организаторы опубликовали в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Автопробег стартует от Вокзальной площади и пройдет по проспекту Ленина до Патриотического парка. Всех желающих автомобилистов приглашают поддержать ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целью является защита мирного населения и денацификация Украины.

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В Магнитогорске (Челябинская область) 24 февраля пройдет «Z-автопробег» в поддержку Вооруженных сил РФ. Мероприятие приурочено к годовщине начала спецоперации на Украине, сообщили организаторы. «У администрации Магнитогорске нет оснований к запрещению автопробега, запланированного на 24 февраля с 14:00 до 16.00, приуроченного к дате 24 февраля. При проведении мероприятия его участникам необходимо соблюдать законодательство», — говорится в ответе мэрии Магнитогорска, которое организаторы опубликовали в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Автопробег стартует от Вокзальной площади и пройдет по проспекту Ленина до Патриотического парка. Всех желающих автомобилистов приглашают поддержать ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целью является защита мирного населения и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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