Водителям предлагают объезжать массовую аварию через Березовский тракт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 25-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло ДТП с тремя автомобилями. Теперь движение на трассе ограничено, водители должны объезжать место происшествия через Березовский тракт, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«В Березовском районе на 25 километре ЕКАД Госавтоинспекция выясняет причины и обстоятельства ДТП с тремя автомобилями. Движение на данном участке временно ограничено, автоинспекторы направляют автомобилистов в объезд через Березовский тракт», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В аварию попали «Газель», манипулятор и фура «Даф». По словам полицейских, водителя «Газели» после аварии увезли в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.