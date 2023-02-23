23 февраля 2023

ГИБДД ограничила движение на ЕКАД из-за массового ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Водителям предлагают объезжать массовую аварию через Березовский тракт Фото:

На 25-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло ДТП с тремя автомобилями. Теперь движение на трассе ограничено, водители должны объезжать место происшествия через Березовский тракт, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«В Березовском районе на 25 километре ЕКАД Госавтоинспекция выясняет причины и обстоятельства ДТП с тремя автомобилями. Движение на данном участке временно ограничено, автоинспекторы направляют автомобилистов в объезд через Березовский тракт», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В аварию попали «Газель», манипулятор и фура «Даф». По словам полицейских, водителя «Газели» после аварии увезли в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

На 25-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло ДТП с тремя автомобилями. Теперь движение на трассе ограничено, водители должны объезжать место происшествия через Березовский тракт, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «В Березовском районе на 25 километре ЕКАД Госавтоинспекция выясняет причины и обстоятельства ДТП с тремя автомобилями. Движение на данном участке временно ограничено, автоинспекторы направляют автомобилистов в объезд через Березовский тракт», — рассказали в пресс-службе ведомства. В аварию попали «Газель», манипулятор и фура «Даф». По словам полицейских, водителя «Газели» после аварии увезли в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...