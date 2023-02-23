Волонтеры из Златоуста купили и отправили бойцу на передовую прицел

24 февраля 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Техника отправится к бойцу-златоустовцу, который сейчас в зоне СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Волонтеры из Златоуста Челябнской области купили и отправили бойцу на передовую прицел. Об этом они сообщили в соцсетях. «В канун праздника в срочном порядке купили и отправили на фронт прицел. Техника отправится к златоустовцу Александру, который находится сейчас на линии боев. Стоимость покупки 184 000 рублей. Спасибо всем, кто делает это возможным своим вкладом», — написали горожане в telegram-канале общественного движения «Наш Златоуст». Ранее, как писало URA.RU, мэр Златоуста Максим Пекарский передал в Чебаркуль для раненых на СВО военнослужащих медоборудование для реабилитации. А в декабре волонтеры подарили экипировку и дрон приехавшему в отпуск военному.

Волонтеры из Златоуста Челябнской области купили и отправили бойцу на передовую прицел. Об этом они сообщили в соцсетях. «В канун праздника в срочном порядке купили и отправили на фронт прицел. Техника отправится к златоустовцу Александру, который находится сейчас на линии боев. Стоимость покупки 184 000 рублей. Спасибо всем, кто делает это возможным своим вкладом», — написали горожане в telegram-канале общественного движения «Наш Златоуст». Ранее, как писало URA.RU, мэр Златоуста Максим Пекарский передал в Чебаркуль для раненых на СВО военнослужащих медоборудование для реабилитации. А в декабре волонтеры подарили экипировку и дрон приехавшему в отпуск военному.