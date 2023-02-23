23 февраля 2023
22 февраля 2023

Волонтеры из Златоуста купили и отправили бойцу на передовую прицел

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, армия, вооружение, прицел, снабжение, экипировка, материально-техническое обеспечение, тепловизионный
Техника отправится к бойцу-златоустовцу, который сейчас в зоне СВО Фото:

Волонтеры из Златоуста Челябнской области купили и отправили бойцу на передовую прицел. Об этом они сообщили в соцсетях.

«В канун праздника в срочном порядке купили и отправили на фронт прицел. Техника отправится к златоустовцу Александру, который находится сейчас на линии боев. Стоимость покупки 184 000 рублей. Спасибо всем, кто делает это возможным своим вкладом», — написали горожане в telegram-канале общественного движения «Наш Златоуст».

Ранее, как писало URA.RU, мэр Златоуста Максим Пекарский передал в Чебаркуль для раненых на СВО военнослужащих медоборудование для реабилитации. А в декабре волонтеры подарили экипировку и дрон приехавшему в отпуск военному.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Волонтеры из Златоуста Челябнской области купили и отправили бойцу на передовую прицел. Об этом они сообщили в соцсетях. «В канун праздника в срочном порядке купили и отправили на фронт прицел. Техника отправится к златоустовцу Александру, который находится сейчас на линии боев. Стоимость покупки 184 000 рублей. Спасибо всем, кто делает это возможным своим вкладом», — написали горожане в telegram-канале общественного движения «Наш Златоуст». Ранее, как писало URA.RU, мэр Златоуста Максим Пекарский передал в Чебаркуль для раненых на СВО военнослужащих медоборудование для реабилитации. А в декабре волонтеры подарили экипировку и дрон приехавшему в отпуск военному.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...