25 февраля 2023
24 февраля 2023

В Верхней Пышме сгорел текстильный цех

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, дым, пожарные
При пожаре в цеху никто не пострадал Фото:

На улице Калинина в Верхней Пышме (Свердловская область) загорелся цех по производству текстиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 200 квадратных метров произошло возгорание помещения и крыши текстильного цеха. В 17:49 пожар был локализован, в 17:57 — горение ликвидировано», — рассказали на сайте «АиФ Урал» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ликвидации пожара были задействованы 13 единиц спецтехники и 41 человек личного состава. «Информации о пострадавших не поступало», — добавили в издании.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

На улице Калинина в Верхней Пышме (Свердловская область) загорелся цех по производству текстиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 200 квадратных метров произошло возгорание помещения и крыши текстильного цеха. В 17:49 пожар был локализован, в 17:57 — горение ликвидировано», — рассказали на сайте «АиФ Урал» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ликвидации пожара были задействованы 13 единиц спецтехники и 41 человек личного состава. «Информации о пострадавших не поступало», — добавили в издании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...