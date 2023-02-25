В Верхней Пышме сгорел текстильный цех

При пожаре в цеху никто не пострадал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Калинина в Верхней Пышме (Свердловская область) загорелся цех по производству текстиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 200 квадратных метров произошло возгорание помещения и крыши текстильного цеха. В 17:49 пожар был локализован, в 17:57 — горение ликвидировано», — рассказали на сайте «АиФ Урал» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ликвидации пожара были задействованы 13 единиц спецтехники и 41 человек личного состава. «Информации о пострадавших не поступало», — добавили в издании.