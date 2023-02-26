В Екатеринбурге неизвестные расстреляли бездомных собак

27 февраля 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

На Широкой речке расстреляли бездомных собак Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Екатеринбурге неизвестные расстреляли бездомных собак. Инцидент произошел 26 февраля на Широкой Речке. Очевидцы заметили двух расстрелянных псов. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Неизвестные на квадроцикле расстреляли бездомных собак. Животные были чипированы. Судя по ранениям, живодеры были вооружены „Сайгой. Очень жаль, ведь мы уже привыкли к ним. Местные жители кормили их, а какие-то недолюди их лишили жизни“», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу города Екатеринбурга. Там сообщили, что по данному инциденту проводится проверка. «Заявление зарегистрировано в отделе полиции номер 8. Службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что полиция Верхней Пышмы (Свердловская область) отказалась заводить дело из-за убийства собаки на Урале. Тогда правоохранители провели проверку и не нашли признаков преступления в убийстве собаки.

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли бездомных собак. Инцидент произошел 26 февраля на Широкой Речке. Очевидцы заметили двух расстрелянных псов. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Неизвестные на квадроцикле расстреляли бездомных собак. Животные были чипированы. Судя по ранениям, живодеры были вооружены „Сайгой. Очень жаль, ведь мы уже привыкли к ним. Местные жители кормили их, а какие-то недолюди их лишили жизни“», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу города Екатеринбурга. Там сообщили, что по данному инциденту проводится проверка. «Заявление зарегистрировано в отделе полиции номер 8. Службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что полиция Верхней Пышмы (Свердловская область) отказалась заводить дело из-за убийства собаки на Урале. Тогда правоохранители провели проверку и не нашли признаков преступления в убийстве собаки.