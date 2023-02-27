Челябинцев призвали избавиться от оборудования, которое угрожает взрывом газа

Жителей попросили немедленно избавиться от печных горелок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Челябинской области призвали немедленно избавиться от смертельно опасных печных горелок, которые могут спровоцировать взрыв газа в домах. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании АО «Челябинскгоргаз», эти виды газовых приборов не соответствуют современным требованиям безопасности.

«Печные горелки не соответствуют современным требованиям безопасности и подлежат немедленной замене. В регионе этих приборов насчитывается более 20 тысяч штук», — заявили URA.RU газовики.

Специалисты добавили, что оборудование устанавливалось в 80-е годы двадцатого века, и срок его эксплуатации истек. Горелки и камины не оснащены автоматикой безопасности. Данные приборы опасны тем, что при их использовании для отопления помещений высок риск образования угарного газа, отравление которым может привести к летальному исходу.

Отдельную проблему представляют попытки некоторых жителей устанавливать газовую технику самостоятельно. Специалистам приходится нередко выезжать по заявкам, устраняя проблемы, которые связаны с самовольной переустановкой оборудования.

Системно следить за безопасностью компании позволяет регулярное техобслуживание оборудования. Совместно АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» обслуживают свыше 300 тысяч абонентов. Чтобы техосмотр стал возможным, необходимо заключить договор. В регионе техобслуживанием занимается 130 специализированных организаций. Их перечень, уточнили собеседники URA.RU, имеется на сайте госжилинспекции области.

Нарушения эксплуатации газового оборудования, по предварительным данным, стали причиной хлопка в доме на улице Богдана Хмельницкого в Челябинске 23 февраля. Взрыв газового баллона в одном из домов Верхнеуральского района 18 февраля привел к смерти подростка.