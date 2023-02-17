В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка

18 февраля 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

СУ СК России по региону возбудило дело по факту взрыва газа, в результате которого погиб подросток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка при взрыве газа. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области. «В вечернее время в одном из частных домов населенного пункта в Верхнеуральском районе без возгорания произошел хлопок при разгерметизации газового баллона. После хлопка в доме произошло обрушение межэтажного перекрытия, в результате чего получил смертельные травмы 14-летний подросток. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). Количество пострадавших уточняется», — сообщили URA.RU в СУ СК России по региону. Взрыв в поселке Дзержинка Верхнеуральского района, по данным регионального МЧС, произошел 17 февраля в 18.45. Причиной стала разгерметизация пятилитрового газового баллона. В результате взрыва погиб подросток, трое взрослых получили сильные ожоги. По факту происшествия прокуратура Верхнеуральска проводит проверку.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка при взрыве газа. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области. «В вечернее время в одном из частных домов населенного пункта в Верхнеуральском районе без возгорания произошел хлопок при разгерметизации газового баллона. После хлопка в доме произошло обрушение межэтажного перекрытия, в результате чего получил смертельные травмы 14-летний подросток. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). Количество пострадавших уточняется», — сообщили URA.RU в СУ СК России по региону. Взрыв в поселке Дзержинка Верхнеуральского района, по данным регионального МЧС, произошел 17 февраля в 18.45. Причиной стала разгерметизация пятилитрового газового баллона. В результате взрыва погиб подросток, трое взрослых получили сильные ожоги. По факту происшествия прокуратура Верхнеуральска проводит проверку.