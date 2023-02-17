17 февраля 2023

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
СУ СК России по региону возбудило дело по факту взрыва газа, в результате которого погиб подросток Фото:

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка при взрыве газа. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области.

«В вечернее время в одном из частных домов населенного пункта в Верхнеуральском районе без возгорания произошел хлопок при разгерметизации газового баллона. После хлопка в доме произошло обрушение межэтажного перекрытия, в результате чего получил смертельные травмы 14-летний подросток. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). Количество пострадавших уточняется», — сообщили URA.RU в СУ СК России по региону.

Взрыв в поселке Дзержинка Верхнеуральского района, по данным регионального МЧС, произошел 17 февраля в 18.45. Причиной стала разгерметизация пятилитрового газового баллона. В результате взрыва погиб подросток, трое взрослых получили сильные ожоги. По факту происшествия прокуратура Верхнеуральска проводит проверку.

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка при взрыве газа. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области. «В вечернее время в одном из частных домов населенного пункта в Верхнеуральском районе без возгорания произошел хлопок при разгерметизации газового баллона. После хлопка в доме произошло обрушение межэтажного перекрытия, в результате чего получил смертельные травмы 14-летний подросток. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). Количество пострадавших уточняется», — сообщили URA.RU в СУ СК России по региону. Взрыв в поселке Дзержинка Верхнеуральского района, по данным регионального МЧС, произошел 17 февраля в 18.45. Причиной стала разгерметизация пятилитрового газового баллона. В результате взрыва погиб подросток, трое взрослых получили сильные ожоги. По факту происшествия прокуратура Верхнеуральска проводит проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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