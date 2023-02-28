Замполит тюменского губернатора учится работе с северными соседями

Замполит тюменского губернатора Павел Белявский учится работе с северными соседями. В преддверии губернаторских выборов вместе с главой региона Александром Моором он посетил ЯНАО, где встретился с местными элитами. После этой тренировки Белявскому предстоит более сложный визит в ХМАО. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политтусовки.
«Прошел ряд значимых встреч команды Моора с элитами Ямала. Для Белявского это первый опыт подобных визитов. Вскоре ему предстоят более тяжелые переговоры по выборам в Хантах», — сообщают инсайдеры.
Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Власти не стали раскрывать планы по предстоящему визиту команды губернатора в Югру.
Уровень поддержки Моора в ХМАО значительно ниже, чем на Ямале. На выборах губернатора в 2018 году Александра Моора там поддержало 45% избирателей, в то время как в ЯНАО — 75%. Павел Белявский работает на должности замгубернатора Тюменской области по внутренней политике один год.
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