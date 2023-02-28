В челябинском курортном поселке у озера Тургояк появились земельные границы

В поселке расположен дом отдыха «Тургояк» и несколько отелей для туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области официально закрепили границы поселка для отдыха Тургояк Миасского городского округа на одноименном популярном озере. Соответствующие сведения были внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщили в пресс-службе Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» по Челябинской области.

«Внесение в реестр границ ЕГРН сведений о границах населенного пункта — это единственная процедура, которая официально закрепляет границы. Это дает муниципалитетам полноценно распоряжаться территорией, а физическим и юридическим лицам избежать проблем и споров, связанных с пересечением земельных участков и границ населенного пункта», — комментирует заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» Альфия Янбердина.

Поселок Тургояк, входящий в состав Миасского городского округа Челябинской области, расположился на берегу одноименного озера. Озеро Тургояк называют младшим братом Байкала, его воды прозрачные, на 80 процентов питаются горными родниками. Из-за значительной глубины зимой озеро замерзает позже других уральских озер. По информации официального сайта Миасского краеведческого музея, поселение было основано еще в 1756 году на восточном берегу озера переселенцами из Калужской и Тульской губерний.

В двадцатом веке поселок Тургояк стал местом для туризма и отдыха. С начала 70-х годов и по сегодняшний день поселок известен своим курортным значением. Именно здесь расположен дом отдыха «Тургояк» и несколько отелей для туристов. Также на территории идет активное строительство.

Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Челябинской области внесли соответствующие изменения в реестр 21 февраля 2023 года. Документы по закреплению границ были представлены собранием депутатов Миасского городского округа.