28 февраля 2023

В Златоусте сгорели три маршрутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревшая маршрутка. Челябинск, пожар, маршрутка, сгоревшая машина
Огонь в Златоусте спалил три машины маршрутного такси Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 28 февраля сгорели три маршрутки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, предварительной причиной стало электрозамыкание.

«В шесть часов утра 28 февраля в отдел полиции „Горный“ ОВД Златоуста поступило сообщение о том, что 5:40 на автостоянке у дома № 9 по улице Советской произошло возгорание транспортных средств. Воспламенились автомобили моделей Renault, Fiat и автомобиль неустановленной модели. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки», — отметили в полиции.

Как выяснил URA.RU, сторож автостоянки, где стояли машина, завел подогрев одной из них и ушел. Когда вернулся, началось задымление. Спасти транспорт не удалось. Автомобили сгорели полностью.

Как отметили в пресс-службе управления МЧС по региону, пострадавших нет. Причиненный ущерб устанавливается. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две транспортных единицы.

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В Златоусте (Челябинская область) 28 февраля сгорели три маршрутки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, предварительной причиной стало электрозамыкание. «В шесть часов утра 28 февраля в отдел полиции „Горный“ ОВД Златоуста поступило сообщение о том, что 5:40 на автостоянке у дома № 9 по улице Советской произошло возгорание транспортных средств. Воспламенились автомобили моделей Renault, Fiat и автомобиль неустановленной модели. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки», — отметили в полиции. Как выяснил URA.RU, сторож автостоянки, где стояли машина, завел подогрев одной из них и ушел. Когда вернулся, началось задымление. Спасти транспорт не удалось. Автомобили сгорели полностью. Как отметили в пресс-службе управления МЧС по региону, пострадавших нет. Причиненный ущерб устанавливается. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две транспортных единицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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