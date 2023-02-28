В Златоусте сгорели три маршрутки

Огонь в Златоусте спалил три машины маршрутного такси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) 28 февраля сгорели три маршрутки. Как URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, предварительной причиной стало электрозамыкание.

«В шесть часов утра 28 февраля в отдел полиции „Горный“ ОВД Златоуста поступило сообщение о том, что 5:40 на автостоянке у дома № 9 по улице Советской произошло возгорание транспортных средств. Воспламенились автомобили моделей Renault, Fiat и автомобиль неустановленной модели. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки», — отметили в полиции.

Как выяснил URA.RU, сторож автостоянки, где стояли машина, завел подогрев одной из них и ушел. Когда вернулся, началось задымление. Спасти транспорт не удалось. Автомобили сгорели полностью.

Как отметили в пресс-службе управления МЧС по региону, пострадавших нет. Причиненный ущерб устанавливается. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две транспортных единицы.