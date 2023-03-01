На самой масштабной в России премии определили топ лучших ЖК в Челябинске

Лучшими комплексами-новостройками признаны ЖК Лесопарковый, ЖК 4 Ленина и ЖК ALT Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские ЖК стали призерами градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК — 2023. Лучшими ЖК Челябинска были признаны ЖК Лесопарковый от группы компаний Комфортный город, ЖК 4 Ленина от застройщика Голос. Девелопмент и ЖК ALT от строительной компании НИКС, сообщается на сайте правительства региона.

«В региональной номинации решением жюри конкурса в категории „Лучший ЖК“ победителями определены — ЖК Лесопарковый (группа компаний Комфортный город), ЖК 4 Ленина (группа компаний Голос. Девелопмент) и ЖК ALT (строительная компания НИКС). В номинации доступное жилье победителями стали — ЖК Хюгге Город L-Town от Голос. Девелопмент, ЖК Территория от ИКАР и ЖК Микрорайон Белый хутор от Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки», — сообщается на сайте.

В категории «Лучший ЖК» третье место жюри присудило ЖК «Ньютон» от застройщика Голос. Девелопмент, в «Малоэтажном строительстве» третье место присуждено Город L-Town от СЗ Эльтаун Флэтс, в «Масштабной застройке свободных территорий» второе место занял ЖК «Ньютон» от застройщика Голос. Девелопмент. В окружной номинации в «Малоэтажном строительстве» третье место у проекта Город L-Town СЗ Эльтаун Флэтс, в «Среднеэтажном строительстве» второе место занял ЖК Хюгге от застройщика Город L-Town, группа компаний Голос. Девелопмент.

Градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК проходит четвертый год подряд. На нем определяются лучшие жилые комплексы в России в целом, а также в каждом из регионов, где развито многоквартирное строительство.