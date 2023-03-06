Свердловские школьники получат по 40 тысяч рублей от губернатора

07 марта 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

За победу на региональном этапе школьники получат 40 тысяч рублей, на всероссийском — по 100 и 70 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области выявили 150 школьников, которые стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). В качестве награды губернатор Евгений Куйвашев вручит юным уральцам премию в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Помимо права на зачисление вне конкурса в любой государственный вуз по своему профилю, победители и призеры всероссийского этапа получают премии губернатора Свердловской области по 100 и 70 тысяч рублей соответственно», — сообщает ДИП. Также с прошлого года по решению Куйвашева премии выплачиваются и учителям. За победу в региональном этапе школьникам вручат 40 тысяч рублей. Как пояснил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, победителей регионального этапа поддерживают в рамках нацпроекта «Образование». «На базе фонда „Золотое сечение“ они будут готовиться к всероссийскому этапу вместе с педагогами из профессорско-преподавательского состава вузов и лучшими школьными учителями», — заявил Биктуганов. Он напомнил, что в прошлом году от региона было 34 призера и победителя заключительного этапа ВсОШ, 14 из которых одержали победу по математике и информатике. При этом самые востребованные среди участников олимпиады предметы — это русский язык, литература, физика, английский, математика, информатика. Также набирают популярность такие дисциплины, такие как испанский, итальянский или китайский языки и астрономия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области выявили 150 школьников, которые стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). В качестве награды губернатор Евгений Куйвашев вручит юным уральцам премию в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Помимо права на зачисление вне конкурса в любой государственный вуз по своему профилю, победители и призеры всероссийского этапа получают премии губернатора Свердловской области по 100 и 70 тысяч рублей соответственно», — сообщает ДИП. Также с прошлого года по решению Куйвашева премии выплачиваются и учителям. За победу в региональном этапе школьникам вручат 40 тысяч рублей. Как пояснил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, победителей регионального этапа поддерживают в рамках нацпроекта «Образование». «На базе фонда „Золотое сечение“ они будут готовиться к всероссийскому этапу вместе с педагогами из профессорско-преподавательского состава вузов и лучшими школьными учителями», — заявил Биктуганов. Он напомнил, что в прошлом году от региона было 34 призера и победителя заключительного этапа ВсОШ, 14 из которых одержали победу по математике и информатике. При этом самые востребованные среди участников олимпиады предметы — это русский язык, литература, физика, английский, математика, информатика. Также набирают популярность такие дисциплины, такие как испанский, итальянский или китайский языки и астрономия.