Силовики взяли на контроль жалобу свердловских студентов-инвалидов на беспредел в интернате

09 марта 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Всем обучающимся выданы опросные листы для урегулирования ситуации в учреждении Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники полиции и прокуратуры Свердловской области взяли на контроль жалобу студентов Камышловского училища-интерната для инвалидов на отвратительные условия проживания. Также деятельность учреждения взята министерством социальной политики региона на личное наблюдение. Об этом URA.RU рассказали в органе государственного управления области. «Деятельность учреждения взята министерством на особый контроль, в частности, всем обучающимся выданы опросные листы для урегулирования ситуации в учреждении и сохранения материальной базы. На месте также работают сотрудники полиции и прокуратуры Свердловской области, проводится опрос сотрудников и воспитанников училища-интерната. Поскольку в учреждении проходят обучение только люди с ментальными расстройствами, к опросам привлекаются соответствующие специалисты и психологи», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что студенты Камышловского училища-интерната для инвалидов пожаловались на отвратительные условия проживания. Большую головную боль студентам доставляет другой учащийся этого заведения, возглавляющий банду, которая ворует у всех личные вещи и избивает учеников.

Сотрудники полиции и прокуратуры Свердловской области взяли на контроль жалобу студентов Камышловского училища-интерната для инвалидов на отвратительные условия проживания. Также деятельность учреждения взята министерством социальной политики региона на личное наблюдение. Об этом URA.RU рассказали в органе государственного управления области. «Деятельность учреждения взята министерством на особый контроль, в частности, всем обучающимся выданы опросные листы для урегулирования ситуации в учреждении и сохранения материальной базы. На месте также работают сотрудники полиции и прокуратуры Свердловской области, проводится опрос сотрудников и воспитанников училища-интерната. Поскольку в учреждении проходят обучение только люди с ментальными расстройствами, к опросам привлекаются соответствующие специалисты и психологи», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что студенты Камышловского училища-интерната для инвалидов пожаловались на отвратительные условия проживания. Большую головную боль студентам доставляет другой учащийся этого заведения, возглавляющий банду, которая ворует у всех личные вещи и избивает учеников.