08 марта 2023
07 марта 2023

Силовики взяли на контроль жалобу свердловских студентов-инвалидов на беспредел в интернате

© Служба новостей «URA.RU»
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Всем обучающимся выданы опросные листы для урегулирования ситуации в учреждении Фото:

Сотрудники полиции и прокуратуры Свердловской области взяли на контроль жалобу студентов Камышловского училища-интерната для инвалидов на отвратительные условия проживания. Также деятельность учреждения взята министерством социальной политики региона на личное наблюдение. Об этом URA.RU рассказали в органе государственного управления области.

«Деятельность учреждения взята министерством на особый контроль, в частности, всем обучающимся выданы опросные листы для урегулирования ситуации в учреждении и сохранения материальной базы. На месте также работают сотрудники полиции и прокуратуры Свердловской области, проводится опрос сотрудников и воспитанников училища-интерната. Поскольку в учреждении проходят обучение только люди с ментальными расстройствами, к опросам привлекаются соответствующие специалисты и психологи», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что студенты Камышловского училища-интерната для инвалидов пожаловались на отвратительные условия проживания. Большую головную боль студентам доставляет другой учащийся этого заведения, возглавляющий банду, которая ворует у всех личные вещи и избивает учеников.

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Сотрудники полиции и прокуратуры Свердловской области взяли на контроль жалобу студентов Камышловского училища-интерната для инвалидов на отвратительные условия проживания. Также деятельность учреждения взята министерством социальной политики региона на личное наблюдение. Об этом URA.RU рассказали в органе государственного управления области. «Деятельность учреждения взята министерством на особый контроль, в частности, всем обучающимся выданы опросные листы для урегулирования ситуации в учреждении и сохранения материальной базы. На месте также работают сотрудники полиции и прокуратуры Свердловской области, проводится опрос сотрудников и воспитанников училища-интерната. Поскольку в учреждении проходят обучение только люди с ментальными расстройствами, к опросам привлекаются соответствующие специалисты и психологи», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что студенты Камышловского училища-интерната для инвалидов пожаловались на отвратительные условия проживания. Большую головную боль студентам доставляет другой учащийся этого заведения, возглавляющий банду, которая ворует у всех личные вещи и избивает учеников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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