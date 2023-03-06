Ученики техникума жалуются, что сидят без света по несколько месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Студенты Камышловского училища-интерната для инвалидов пожаловались на отвратительные условия проживания. По словам учеников, их плохо кормят, двери в комнаты выломаны, а в самих комнатах отсутствует свет.

«После случая в североуральском интернате, к нам обратились ребята из Камышлова. Они жалуются на плохое питание, во многих комнатах нет света по несколько месяцев, а двери выбиты», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на студентов интерната.

Кроме того, большую головную боль студентам доставляет другой учащийся этого заведения — Эдик. По словам ребят, он возглавляет банду, которая ворует у всех личные вещи и избивает учеников до полусмерти.

«Многие ребята уже очень устали от беспредела, который там происходит. Единственная надежда для них — максимальная огласка. Они очень просят властей региона обратить внимание на их проблемы», — пишет telegram-канал.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГБОУПО СО «Камышловское ПУ». Ответ на момент публикации не получен.

Ранее сообщалось, что в североуральском СРЦН 17-летняя обучающаяся обвинила 13-летнюю девочку в предательстве. После этого, 17-летняя девочка сначала пнула ногой соседку, а затем схватила ее за волосы и положила на пол. Одна из девочек, которая жила в этом интернате, поделилась видеороликом с избиением девочки со свердловскими telegram-каналами.

Сотрудники следственного отдела североуральского СКР начали проверку по данному инциденту. Прокуратура Североуральска также подключилась к этому делу. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Фото: telegram-канал «Zloy ekb | Злой Екатеринбург»