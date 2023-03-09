Под завалами взорвавшегося дома в Чите услышали голоса

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, ресторан, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Оперативные службы проводят работы по разбору завалов дома Фото:

В Чите, после взрыва жилого дома, под перекрытиями между четвертым и пятым этажом были услышаны человеческие голоса. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю.

«После объявления минутной тишины под перекрытиями между 4 и 5 этажом были услышаны человеческие голоса», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону. Уточняется, что в данный момент проходят работы по зачистке территории с помощью специальной техники. Также разбираются завалы жилого дома для спасения людей.

О взрыве дома в Чите стало известно 9 марта. В результате инцидента были разрушены два этажа. Позже в МЧС сообщили, что из-под завалов были спасены 8 человек, двое получили легкие травмы.

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В Чите, после взрыва жилого дома, под перекрытиями между четвертым и пятым этажом были услышаны человеческие голоса. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю. «После объявления минутной тишины под перекрытиями между 4 и 5 этажом были услышаны человеческие голоса», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону. Уточняется, что в данный момент проходят работы по зачистке территории с помощью специальной техники. Также разбираются завалы жилого дома для спасения людей. О взрыве дома в Чите стало известно 9 марта. В результате инцидента были разрушены два этажа. Позже в МЧС сообщили, что из-под завалов были спасены 8 человек, двое получили легкие травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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