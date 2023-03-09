Под завалами взорвавшегося дома в Чите услышали голоса

Оперативные службы проводят работы по разбору завалов дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Чите, после взрыва жилого дома, под перекрытиями между четвертым и пятым этажом были услышаны человеческие голоса. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю.

«После объявления минутной тишины под перекрытиями между 4 и 5 этажом были услышаны человеческие голоса», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону. Уточняется, что в данный момент проходят работы по зачистке территории с помощью специальной техники. Также разбираются завалы жилого дома для спасения людей.

О взрыве дома в Чите стало известно 9 марта. В результате инцидента были разрушены два этажа. Позже в МЧС сообщили, что из-под завалов были спасены 8 человек, двое получили легкие травмы.