МЧС сообщило о спасенных из-под завалов взорвавшегося дома в Чите. Видео

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, ресторан, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
В результате взрыва жилого дома двое человек получили легкие травмы Фото:

После взрыва жилого дома в Чите сотрудники МЧС России спасли из-под завалов 8 человек. В результате происшествия двое получили легкие травмы.

«На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, скорая медицинская помощь, полиция, поисково-спасательная служба и служба газа. На данный момент спасено 8 человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона, передают РИА Новости. Двое получили легкие травмы.

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После взрыва жилого дома в Чите сотрудники МЧС России спасли из-под завалов 8 человек. В результате происшествия двое получили легкие травмы. «На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, скорая медицинская помощь, полиция, поисково-спасательная служба и служба газа. На данный момент спасено 8 человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона, передают РИА Новости. Двое получили легкие травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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