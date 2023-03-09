МЧС сообщило о спасенных из-под завалов взорвавшегося дома в Чите. Видео

09 марта 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

В результате взрыва жилого дома двое человек получили легкие травмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU После взрыва жилого дома в Чите сотрудники МЧС России спасли из-под завалов 8 человек. В результате происшествия двое получили легкие травмы. «На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, скорая медицинская помощь, полиция, поисково-спасательная служба и служба газа. На данный момент спасено 8 человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона, передают РИА Новости. Двое получили легкие травмы.

После взрыва жилого дома в Чите сотрудники МЧС России спасли из-под завалов 8 человек. В результате происшествия двое получили легкие травмы. «На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, скорая медицинская помощь, полиция, поисково-спасательная служба и служба газа. На данный момент спасено 8 человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона, передают РИА Новости. Двое получили легкие травмы.