В пермском ГУФСИН объяснили задержание странных пермяков возле СИЗО

С тремя пермяками, которые странно себя вели возле СИЗО, сотрудники ГУФСИН провели беседу
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Возле стен пермского СИЗО трое мужчин странно себя вели Фото:

Сотрудники СИЗО № 1 в Перми провели беседу с тремя мужчинами, которые странно себя вели возле здания изолятора. Видео сопровождения пермяков охраной объекта было опубликовано 7 марта. О том, что произошло возле СИЗО на самом деле, URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

«Сотрудники СИЗО, занимающиеся охраной, заметили 7 марта трех мужчин, которые что-то искали в снегу возле стен изолятора. Было принято решение направить на место резервную группу для выяснения ситуации. Все трое пермяков добровольно проследовали за сотрудниками СИЗО, которые провели с ними профилактическую беседу», — пояснили в ведомстве.

Также пермяков проверили на наличие у них запрещенных препаратов. Ни у одного из мужчин при себе не было ничего противозаконного. После проверки и беседы их отпустили. «Автор видеоролика сообщал, что пермяки пытались перебросить на территорию изолятора посылку, но ничего подобного 7 марта не было. Перебросы не зарегистрированы», — уточнили в региональном ГУФСИН.

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Сотрудники СИЗО № 1 в Перми провели беседу с тремя мужчинами, которые странно себя вели возле здания изолятора. Видео сопровождения пермяков охраной объекта было опубликовано 7 марта. О том, что произошло возле СИЗО на самом деле, URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «Сотрудники СИЗО, занимающиеся охраной, заметили 7 марта трех мужчин, которые что-то искали в снегу возле стен изолятора. Было принято решение направить на место резервную группу для выяснения ситуации. Все трое пермяков добровольно проследовали за сотрудниками СИЗО, которые провели с ними профилактическую беседу», — пояснили в ведомстве. Также пермяков проверили на наличие у них запрещенных препаратов. Ни у одного из мужчин при себе не было ничего противозаконного. После проверки и беседы их отпустили. «Автор видеоролика сообщал, что пермяки пытались перебросить на территорию изолятора посылку, но ничего подобного 7 марта не было. Перебросы не зарегистрированы», — уточнили в региональном ГУФСИН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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