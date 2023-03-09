В пермском ГУФСИН объяснили задержание странных пермяков возле СИЗО

Сотрудники СИЗО № 1 в Перми провели беседу с тремя мужчинами, которые странно себя вели возле здания изолятора. Видео сопровождения пермяков охраной объекта было опубликовано 7 марта. О том, что произошло возле СИЗО на самом деле, URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
«Сотрудники СИЗО, занимающиеся охраной, заметили 7 марта трех мужчин, которые что-то искали в снегу возле стен изолятора. Было принято решение направить на место резервную группу для выяснения ситуации. Все трое пермяков добровольно проследовали за сотрудниками СИЗО, которые провели с ними профилактическую беседу», — пояснили в ведомстве.
Также пермяков проверили на наличие у них запрещенных препаратов. Ни у одного из мужчин при себе не было ничего противозаконного. После проверки и беседы их отпустили. «Автор видеоролика сообщал, что пермяки пытались перебросить на территорию изолятора посылку, но ничего подобного 7 марта не было. Перебросы не зарегистрированы», — уточнили в региональном ГУФСИН.
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