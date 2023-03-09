В январе Колесников приезжал в краткосрочный отпуск в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников показал, как выглядит берег противника на передовой, где он сейчас воюет. Фото речного берега, на котором находится враг, Колесников опубликовал в соцсетях.

«Здесь мы, а там они — вот так это выглядит. На этом берегу — наши позиции, а за рекой — противник, и при желании можно рассмотреть его позиции во всех подробностях» — написал Колесников в своем telegram-канале,с фотографировавшись на линии соприкосновения.

Колесников отметил, что подразделение, где он служит, продолжает взаимодействовать с артиллерией и вносить свой вклад в поражение сил ВСУ в Запорожской области. По словам фронтовика, возможно, кому-то из его подписчиков темп продвижения вперед покажется не таким высоким, как хотелось бы, но главная задача командования заключается в том, чтобы сберечь жизни бойцов.

Колесников одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт. Пройдя курс боевого слаживания, он присоединился к БАРС «Каскад», где сейчас и проходит службу.