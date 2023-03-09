Челябинский депутат-фронтовик показал берег противника. Фото

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
В январе Колесников приезжал в краткосрочный отпуск в Челябинск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников показал, как выглядит берег противника на передовой, где он сейчас воюет. Фото речного берега, на котором находится враг, Колесников опубликовал в соцсетях.

«Здесь мы, а там они — вот так это выглядит. На этом берегу — наши позиции, а за рекой — противник, и при желании можно рассмотреть его позиции во всех подробностях» — написал Колесников в своем telegram-канале,с фотографировавшись на линии соприкосновения.

Колесников отметил, что подразделение, где он служит, продолжает взаимодействовать с артиллерией и вносить свой вклад в поражение сил ВСУ в Запорожской области. По словам фронтовика, возможно, кому-то из его подписчиков темп продвижения вперед покажется не таким высоким, как хотелось бы, но главная задача командования заключается в том, чтобы сберечь жизни бойцов.

Колесников одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт. Пройдя курс боевого слаживания, он присоединился к БАРС «Каскад», где сейчас и проходит службу.

За рекой — позиции ВСУ

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Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников показал, как выглядит берег противника на передовой, где он сейчас воюет. Фото речного берега, на котором находится враг, Колесников опубликовал в соцсетях. «Здесь мы, а там они — вот так это выглядит. На этом берегу — наши позиции, а за рекой — противник, и при желании можно рассмотреть его позиции во всех подробностях» — написал Колесников в своем telegram-канале,с фотографировавшись на линии соприкосновения. Колесников отметил, что подразделение, где он служит, продолжает взаимодействовать с артиллерией и вносить свой вклад в поражение сил ВСУ в Запорожской области. По словам фронтовика, возможно, кому-то из его подписчиков темп продвижения вперед покажется не таким высоким, как хотелось бы, но главная задача командования заключается в том, чтобы сберечь жизни бойцов. Колесников одним из первых депутатов Госдумы отправился на фронт. Пройдя курс боевого слаживания, он присоединился к БАРС «Каскад», где сейчас и проходит службу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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