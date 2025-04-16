В Челябинске сотрудники ГАИ арестовали авто, владелец которого задолжал 36 миллионов рублей. Видео

В Челябинске сотрудники ГАИ арестовали автомобиль за долг в 36 миллионов рублей
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Владелец авто давно разыскивался службой судебных приставов
Владелец авто давно разыскивался службой судебных приставов Фото:

В Челябинске 16 апреля сотрудники ГАИ арестовали и поместили на спецстоянку автомобиль «Тойота Ланд Крузер». Владелец авто задолжал 36 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГАИ.

«16 апреля сотрудниками Госавтоинспекции был установлен маршрут автомобиля „Тойота Ланд Крузер“, который давно разыскивался службой судебных приставов. Информация о его месте нахождения была передана экипажу ДПС. У дома № 11/1 по улице Габдуллы Тукая в Челябинске автомобиль был остановлен сотрудниками областного полка ДПС», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, автомобилем управлял 50-летний мужчина. Было установлено, что он имел непогашенные долги. На место были приглашены приставы, которые арестовали автомобиль и поместили его на спецстоянку.

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В Челябинске 16 апреля сотрудники ГАИ арестовали и поместили на спецстоянку автомобиль «Тойота Ланд Крузер». Владелец авто задолжал 36 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГАИ. «16 апреля сотрудниками Госавтоинспекции был установлен маршрут автомобиля „Тойота Ланд Крузер“, который давно разыскивался службой судебных приставов. Информация о его месте нахождения была передана экипажу ДПС. У дома № 11/1 по улице Габдуллы Тукая в Челябинске автомобиль был остановлен сотрудниками областного полка ДПС», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в пресс-службе, автомобилем управлял 50-летний мужчина. Было установлено, что он имел непогашенные долги. На место были приглашены приставы, которые арестовали автомобиль и поместили его на спецстоянку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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