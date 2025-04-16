В Челябинске 16 апреля сотрудники ГАИ арестовали и поместили на спецстоянку автомобиль «Тойота Ланд Крузер». Владелец авто задолжал 36 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГАИ.
«16 апреля сотрудниками Госавтоинспекции был установлен маршрут автомобиля „Тойота Ланд Крузер“, который давно разыскивался службой судебных приставов. Информация о его месте нахождения была передана экипажу ДПС. У дома № 11/1 по улице Габдуллы Тукая в Челябинске автомобиль был остановлен сотрудниками областного полка ДПС», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе, автомобилем управлял 50-летний мужчина. Было установлено, что он имел непогашенные долги. На место были приглашены приставы, которые арестовали автомобиль и поместили его на спецстоянку.
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