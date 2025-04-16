Челябинск поборется за звание «Культурной столицы-2027»

На портале «Госуслуги» стартовало голосование за звание «Культурной столицы России» 2027 года. За него поборются 39 городов России, в том числе и столица Южного Урала. Причем, среди городов Уральского федерального округа Челябинск — единственный участник народного голосования. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.
«Чтобы поучаствовать в голосовании, необходима подтвержденная учетная запись на портале „Госуслуги“. Проголосовать можно только один раз, выбрав до пяти городов. Город, набравший больше всего голосов от жителей страны на Госуслугах, станет лидером в номинации „Народное голосование“», — отметили в пресс-службе Минцифры.
В конкурсе участвуют города с населением не менее 200 тысяч человек, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Ближайший к Челябинску город, также участвующий в голосовании — Пермь. Выбрать претендентов можно до 16 ноября 2025 года. Окончательное решение будет принято советом из 10 экспертов по 12 критериям. В финал выйдут восемь городов, представивших лучшие концепции. При этом итоги народного голосования обязательно учтут. А 14 декабря определится победитель.
Впервые бороться за звание «Культурная столица года» города РФ начали в 2023 году. Победителями тогда стали Нижний Новгород и Грозный. Год спустя звание «Культурной столицы» 2026 года получил Омск. Конкурс проводится, чтоб поддержать культурное развитие регионов, показать их самобытность, повысить туристический и экономический потенциалы.
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