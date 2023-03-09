Пермская турфирма продает круизы по Персидскому заливу

10 марта 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Круиз будет длиться семь ночей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Пермская туристическая компания «Олимп» предлагает жителям отправиться в ближайшие дни в круиз по Персидскому заливу. В стоимость пакетного тура входит авиабилеты Москва — Дубай — Москва, трансфер от аэропорта в порт и обратно, проживание, трехразовое питание, напитки и страховка. «Дата круиза — с 12 по 19 марта на семь ночей. Стоимость на двоих — 250 тысяч рублей, — указано в предложении турфирмы. При этом, в компании отмечают, что стоимость без перелета — от 125 тысяч рублей. Туристы будут проживать в круизном судне MSC Opera. Оно рассчитано на 2579 пассажиров и 721 члена экипажа. Каюты — класса Junior Fantastica с окном (окно не открывается). До Москвы туристам придется добраться самостоятельно — на самолете, поезде или машине. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают отдохнуть в Мурманске за 15 тысяч рублей. В стоимость путевки входит перелет из Перми и обратно, страховка и проживание.

Пермская туристическая компания «Олимп» предлагает жителям отправиться в ближайшие дни в круиз по Персидскому заливу. В стоимость пакетного тура входит авиабилеты Москва — Дубай — Москва, трансфер от аэропорта в порт и обратно, проживание, трехразовое питание, напитки и страховка. «Дата круиза — с 12 по 19 марта на семь ночей. Стоимость на двоих — 250 тысяч рублей, — указано в предложении турфирмы. При этом, в компании отмечают, что стоимость без перелета — от 125 тысяч рублей. Туристы будут проживать в круизном судне MSC Opera. Оно рассчитано на 2579 пассажиров и 721 члена экипажа. Каюты — класса Junior Fantastica с окном (окно не открывается). До Москвы туристам придется добраться самостоятельно — на самолете, поезде или машине. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают отдохнуть в Мурманске за 15 тысяч рублей. В стоимость путевки входит перелет из Перми и обратно, страховка и проживание.