09 марта 2023

Пермская турфирма продает круизы по Персидскому заливу

© Служба новостей «URA.RU»
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Санторини. Греция, море, корабль, яхта, круизный лайнер
Круиз будет длиться семь ночей Фото:

Пермская туристическая компания «Олимп» предлагает жителям отправиться в ближайшие дни в круиз по Персидскому заливу. В стоимость пакетного тура входит авиабилеты Москва — Дубай — Москва, трансфер от аэропорта в порт и обратно, проживание, трехразовое питание, напитки и страховка.

«Дата круиза — с 12 по 19 марта на семь ночей. Стоимость на двоих — 250 тысяч рублей, — указано в предложении турфирмы.

При этом, в компании отмечают, что стоимость без перелета — от 125 тысяч рублей. Туристы будут проживать в круизном судне MSC Opera. Оно рассчитано на 2579 пассажиров и 721 члена экипажа. Каюты — класса Junior Fantastica с окном (окно не открывается). До Москвы туристам придется добраться самостоятельно — на самолете, поезде или машине.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают отдохнуть в Мурманске за 15 тысяч рублей. В стоимость путевки входит перелет из Перми и обратно, страховка и проживание.

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Пермская туристическая компания «Олимп» предлагает жителям отправиться в ближайшие дни в круиз по Персидскому заливу. В стоимость пакетного тура входит авиабилеты Москва — Дубай — Москва, трансфер от аэропорта в порт и обратно, проживание, трехразовое питание, напитки и страховка. «Дата круиза — с 12 по 19 марта на семь ночей. Стоимость на двоих — 250 тысяч рублей, — указано в предложении турфирмы. При этом, в компании отмечают, что стоимость без перелета — от 125 тысяч рублей. Туристы будут проживать в круизном судне MSC Opera. Оно рассчитано на 2579 пассажиров и 721 члена экипажа. Каюты — класса Junior Fantastica с окном (окно не открывается). До Москвы туристам придется добраться самостоятельно — на самолете, поезде или машине. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают отдохнуть в Мурманске за 15 тысяч рублей. В стоимость путевки входит перелет из Перми и обратно, страховка и проживание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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