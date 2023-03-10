В Челябинске на территории агрокомплекса погиб водитель мусоровоза

11 марта 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Мусоровоз приехал в Чурилово, чтобы забрать отходы (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Челябинске на территории агрокомплекса «Чурилово» 11 марта погиб водитель «Камаза», приехавший за мусором. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Водитель погиб при погрузке мусора в „Камаз“. На него упала стрела подъемного крана. Он скончался на месте», — рассказал источник. Погибшему был 61 год. Как уточнил источник, проводится доследственная проверка. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU сообщили, что у них нет данных по этому инциденту.

В Челябинске на территории агрокомплекса «Чурилово» 11 марта погиб водитель «Камаза», приехавший за мусором. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Водитель погиб при погрузке мусора в „Камаз“. На него упала стрела подъемного крана. Он скончался на месте», — рассказал источник. Погибшему был 61 год. Как уточнил источник, проводится доследственная проверка. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU сообщили, что у них нет данных по этому инциденту.