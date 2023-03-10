В Челябинске на территории агрокомплекса погиб водитель мусоровоза

Мусоровоз приехал в Чурилово, чтобы забрать отходы (архивное фото)
В Челябинске на территории агрокомплекса «Чурилово» 11 марта погиб водитель «Камаза», приехавший за мусором. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.
«Водитель погиб при погрузке мусора в „Камаз“. На него упала стрела подъемного крана. Он скончался на месте», — рассказал источник.
Погибшему был 61 год. Как уточнил источник, проводится доследственная проверка. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU сообщили, что у них нет данных по этому инциденту.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.