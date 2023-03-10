10 марта 2023

В Челябинске на территории агрокомплекса погиб водитель мусоровоза

© Служба новостей «URA.RU»
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Шуховский полигон. Курган, мусоровоз, шуховский полигон
Мусоровоз приехал в Чурилово, чтобы забрать отходы (архивное фото) Фото:

В Челябинске на территории агрокомплекса «Чурилово» 11 марта погиб водитель «Камаза», приехавший за мусором. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Водитель погиб при погрузке мусора в „Камаз“. На него упала стрела подъемного крана. Он скончался на месте», — рассказал источник.

Погибшему был 61 год. Как уточнил источник, проводится доследственная проверка. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU сообщили, что у них нет данных по этому инциденту.

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В Челябинске на территории агрокомплекса «Чурилово» 11 марта погиб водитель «Камаза», приехавший за мусором. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Водитель погиб при погрузке мусора в „Камаз“. На него упала стрела подъемного крана. Он скончался на месте», — рассказал источник. Погибшему был 61 год. Как уточнил источник, проводится доследственная проверка. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU сообщили, что у них нет данных по этому инциденту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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