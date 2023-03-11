В Свердловской области в Международный женский день пропал пенсионер. Фото

12 марта 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома 8 марта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке городского типа Мартюш (Каменский городской округ, Свердловская область) 8 марта пропал 65-летний Юрий Матвеев. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти Юрия Матвеева. С 8 марта его местонахождение неизвестно», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Матвеева: рост — 170 сантиметров, седые короткие волосы, серо-зеленые глаза. Мужчина носит седые бороду и усы. В день пропажи мужчина был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, темно-серые кроссовки и черную шапку. Если вы знаете, где может находиться Юрий Матвеев, то сообщите по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700-54-52. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пропал 35-летний Андрей С. Он ушел из дома 14 января. На момент публикации новости — 12 марта — мужчину до сих пор не нашли. Мужчину ищут четвертый день Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте»

В поселке городского типа Мартюш (Каменский городской округ, Свердловская область) 8 марта пропал 65-летний Юрий Матвеев. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти Юрия Матвеева. С 8 марта его местонахождение неизвестно», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Матвеева: рост — 170 сантиметров, седые короткие волосы, серо-зеленые глаза. Мужчина носит седые бороду и усы. В день пропажи мужчина был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, темно-серые кроссовки и черную шапку. Если вы знаете, где может находиться Юрий Матвеев, то сообщите по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700-54-52. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пропал 35-летний Андрей С. Он ушел из дома 14 января. На момент публикации новости — 12 марта — мужчину до сих пор не нашли.