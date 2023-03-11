11 марта 2023
10 марта 2023

В Свердловской области в Международный женский день пропал пенсионер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегоуборочная техника. Курган, пенсионер, пешеход, зима, пешеходный переход в снегу, снег в городе, мужчина, старик
Мужчина ушел из дома 8 марта (архивное фото) Фото:

В поселке городского типа Мартюш (Каменский городской округ, Свердловская область) 8 марта пропал 65-летний Юрий Матвеев. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти Юрия Матвеева. С 8 марта его местонахождение неизвестно», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Матвеева: рост — 170 сантиметров, седые короткие волосы, серо-зеленые глаза. Мужчина носит седые бороду и усы.

В день пропажи мужчина был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, темно-серые кроссовки и черную шапку. Если вы знаете, где может находиться Юрий Матвеев, то сообщите по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700-54-52.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пропал 35-летний Андрей С. Он ушел из дома 14 января. На момент публикации новости — 12 марта — мужчину до сих пор не нашли.

Мужчину ищут четвертый день
Мужчину ищут четвертый день
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В поселке городского типа Мартюш (Каменский городской округ, Свердловская область) 8 марта пропал 65-летний Юрий Матвеев. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти Юрия Матвеева. С 8 марта его местонахождение неизвестно», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Матвеева: рост — 170 сантиметров, седые короткие волосы, серо-зеленые глаза. Мужчина носит седые бороду и усы. В день пропажи мужчина был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, темно-серые кроссовки и черную шапку. Если вы знаете, где может находиться Юрий Матвеев, то сообщите по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700-54-52. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пропал 35-летний Андрей С. Он ушел из дома 14 января. На момент публикации новости — 12 марта — мужчину до сих пор не нашли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...