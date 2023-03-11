Житель взял сына в заложники, водитель устроил массовую драку: главные события ХМАО за неделю

В Нижневартовске силовики задержали мужчину, который взял сына в заложники и открыл стрельбу
В Нижневартовске мужчина взял сына в заложники, а водитель напал на сотрудника ГИБДД, спровоцировав массовую драку. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 6 по 12 марта.
- В Нижневартовске бывший сотрудник подведомственного мэрии учреждения Владимир Широков взял в заложники сына, забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу с балкона. Силовики вызволили заложника и обезвредили мужчину. В Нижневартовск приезжала губернатор Югры Наталья Комарова. Она встретилась с родными мальчика. Глава округа поручила администрации сопровождать семью и оказывать необходимую помощь. Суд отправил Широкова в СИЗО на два месяца.
- На площади Нефтяников в Нижневартовске в пятницу вечером произошла массовая драка. Местный житель напал на сотрудника ГИБДД во время составления протокола. Когда второй полицейский вмешался в конфликт, на помощь водителю пришел знакомый. Нападавших задержали, следователи возбудили уголовное дело.
- Экс-мэр Лянтора Сергей Махиня планирует уехать из Сургутского района ХМАО в Краснодарский край. Бывший глава досрочно сложил полномочия из-за конфликта интересов.
- Администрация Нижневартовска провалила расселение аварийного квартала «Прибрежный-3» в срок, установленный ревизором ОНФ Светланой Калининой. Во время встречи в мэрии жильцам настоятельно рекомендовали согласиться на озвученные условия и переехать на окраину с доплатой, но собственники отказались. Жильцы предполагают, что судебные тяжбы затянутся до лета.
- Бывший глава Барсово Вячеслав Поздняков сообщил, что ему предъявляют обвинение в нецелевом использовании денег. Средства были потрачены на зарплату, налоги, деятельность администрации и исполнение полномочий, заявил экс-глава.
- В Мегионе предприниматель Фаиг Гулиев заявил, что силовики хотели провести у него обыск. Гулиев обвинил в нападении на своего 15-летнего сына начальника отдела муниципального контроля Семена Голика. Также предприниматель заявил, что на его семью «оказывают давление».
- В Нижневартовске после смерти депутата гордумы Андрея Лицука пройдут довыборы. По предварительным данным, они состоятся в Единый день голосования.
- Следователи нашли новые эпизоды взяточничества у бывшего начальника отделения надзора ОГИБДД в Кондинском районе. Расследование продолжается, материалы дела не переданы в суд.
- Вице-мэр Нижневартовска Виктор Ситников попал в неловкое положение на пресс-конференции с журналистами из-за голосового помощника Google. Ситников рассказывал о сумме финансирования строительных проектов города, но на голос вице-мэра среагировал google-ассистент, заявив, что не знает, чем помочь.
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