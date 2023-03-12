Бастрыкин заинтересовался домом челябинских пенсионерок, которые живут без воды и отопления

13 марта 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Пенсионерки жаловались, что в их доме нет водоснабжения, но есть трещины и разбитые окна Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах проверки по факту проживания пенсионерок из Катав-Ивановска (Челябинская область) в ненадлежащих условиях. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В социальных сетях размещен видеоматериал жительниц одного из домов в городе Катав-Ивановске Челябинской области. Пенсионерки, одна из которых инвалид, сообщают, что многоквартирный дом находится в непригодном состоянии.[…] Руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить о первоначальных результатах проверочных мероприятий», — говорится в сообщении СКР. Пенсионерки из Катав-Ивановска жаловались, что в доме, где они живут, отсутствует отопление, водоснабжение, разбиты стекла, в стенах образовались трещины. Женщины указали, что в таком жилье находится опасно, однако у них нет возможности переехать. При этом местные власти никаких мер для решения ситуации с жильем не предпринимают. Ранее сообщалось, что детям-сиротам из Чесмы выдали в аренду квартиры, утепленные коробками из-под сока. За это жилье им пришли счета по 35 тысяч рублей. Бастрыкин поручил разобраться в ситуации.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах проверки по факту проживания пенсионерок из Катав-Ивановска (Челябинская область) в ненадлежащих условиях. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В социальных сетях размещен видеоматериал жительниц одного из домов в городе Катав-Ивановске Челябинской области. Пенсионерки, одна из которых инвалид, сообщают, что многоквартирный дом находится в непригодном состоянии.[…] Руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову поручено доложить о первоначальных результатах проверочных мероприятий», — говорится в сообщении СКР. Пенсионерки из Катав-Ивановска жаловались, что в доме, где они живут, отсутствует отопление, водоснабжение, разбиты стекла, в стенах образовались трещины. Женщины указали, что в таком жилье находится опасно, однако у них нет возможности переехать. При этом местные власти никаких мер для решения ситуации с жильем не предпринимают. Ранее сообщалось, что детям-сиротам из Чесмы выдали в аренду квартиры, утепленные коробками из-под сока. За это жилье им пришли счета по 35 тысяч рублей. Бастрыкин поручил разобраться в ситуации.