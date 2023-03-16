В Екатеринбурге закроют движение сразу по нескольким улицам

В уральской столице временно ограничат движение по нескольким направлениям Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге дорожники ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Перекрытие связано с ремонтом дорожного полотна. Об этом сообщили в мэрии уральской столицы.

«С 10 по 31 мая 2023 года нельзя будет проехать по улице Чемпионов. С 1 июня по 1 июля 2023 года по улице 2-й Новосибирской. Также 1 по 20 августа 2023 года будет закрыто движение по улице по улице Окружной», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе Екатеринбурга перекрыли движение из-за строительства трамвайной линии. Автомобилисты не смогут ездить следующими улицами: Павла Шаманова, Академика Сахарова и Краснолесья.