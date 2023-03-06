В Екатеринбурге перекроют движение на нескольких улицах

В Академическом будет закрыто движение из-за строительства трамвайных путей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга из-за строительства трамвайной линии перекроют движение на нескольких улицах. Речь идет о следующих улицах: Павла Шаманова, Академика Сахарова и Краснолесья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«В Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта по улице Павла Шаманова, от дома № 21 на указанной улице до улицы Вильгельма де Геннина. С 10 по 31 мая 2023 года будет закрыто движение транспорта по проспекту Академика Сахарова, от дома № 78 на данном проспекте до улицы Вильгельма де Геннина. С 1 по 30 июня, транспорт не будет ходить по улице Краснолесья», — отметили в мэрии города.

Ранее URA.RU писало, что мэр Екатеринбурга запустил стройку новой ветки трамвая. Там трамвайную ветку могут запустить уже в ноябре 2023 года. Кроме всего, власти нашли способ продолжить трамвайную ветку на Широкую речку.