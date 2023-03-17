Лица антитунгусовской кампании сохранят места во власти Екатеринбурга

Тимофей Жуков, Анастасия Немец и Сергей Воронин возглавляли общегородской список «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга Анастасия Немец, Тимофей Жуков и Герой России Сергей Воронин, которые на выборах 2018 года возглавляли общегородскую тройку «Единой России», получат возможность переизбраться. Об этом URA.RU рассказал источник в резиденции губернатора. Хотя формат их участия в кампании пока не определен, поделился он.

Другой собеседник агентства уточнил, что Воронину предложений от чиновников не поступало и он вообще думает о переезде в другой город. Сам депутат в разговоре с URA.RU такой сценарий назвал вероятным. Жуков, который пока находится на фронте, скорее всего, выдвинется в одном из одномандатных округов. Полученная контузия ему не помешает. А в праймериз ЕР Жуков, вероятно, будет участвовать заочно.

Удалось ли Анастасии Немец пообщаться с губернатором Евгением Куйвашевым (как она хотела) по поводу выборов, пока не известно. Дозвониться до нее не удалось.

В 2018 году, когда избирались Жуков, Немец и Воронин, прогубернаторская коалиция конкурировала с контролировавшей Екатеринбург командой бывшего вице-мэра и на тот момент зама Куйвашева Владимира Тунгусова. Куйвашев уволил его за два дня до голосования. А потом, после победы, поручил зачистить от людей Тунгусова муниципальную власть.