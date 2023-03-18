Путин подписал закон о наказании до семи лет колонии за фейки об участниках СВО

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Владимир Путин на волонтерской премии
Путин подписал закон о наказании до семи лет колонии за дискредитацию добровольцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании до семи лет лишения свободы за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольцев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ <…> наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет», — сказано в документе. Статья о фейках в отношении Вооруженных сил РФ теперь также распространяется на добровольцев.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной задачей Вооруженных сил РФ является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. В начале марта на рассмотрение в Госдуму были внесены поправки в статью о дискредитации Вооруженных сил России. Изменения предлагали сделать недопустимыми распространение фейков и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, добровольческих формирований и организаций.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании до семи лет лишения свободы за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольцев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ <…> наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет», — сказано в документе. Статья о фейках в отношении Вооруженных сил РФ теперь также распространяется на добровольцев. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной задачей Вооруженных сил РФ является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. В начале марта на рассмотрение в Госдуму были внесены поправки в статью о дискредитации Вооруженных сил России. Изменения предлагали сделать недопустимыми распространение фейков и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, добровольческих формирований и организаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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