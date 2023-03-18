Путин подписал закон о наказании до семи лет колонии за фейки об участниках СВО

18 марта 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон о наказании до семи лет колонии за дискредитацию добровольцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании до семи лет лишения свободы за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольцев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ <…> наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет», — сказано в документе. Статья о фейках в отношении Вооруженных сил РФ теперь также распространяется на добровольцев. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной задачей Вооруженных сил РФ является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. В начале марта на рассмотрение в Госдуму были внесены поправки в статью о дискредитации Вооруженных сил России. Изменения предлагали сделать недопустимыми распространение фейков и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, добровольческих формирований и организаций.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании до семи лет лишения свободы за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольцев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ <…> наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет», — сказано в документе. Статья о фейках в отношении Вооруженных сил РФ теперь также распространяется на добровольцев. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной задачей Вооруженных сил РФ является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. В начале марта на рассмотрение в Госдуму были внесены поправки в статью о дискредитации Вооруженных сил России. Изменения предлагали сделать недопустимыми распространение фейков и публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, добровольческих формирований и организаций.