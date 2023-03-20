Бывший челябинский вице-губернатор не смог снять арест со своих денег

Жалобу Андрея Косилова суд оставил без удовлетворения Фото: Вадим Ахметов

Бывший первый замгубернатора Челябинской области Андрей Косилов не смог снять арест со своих 73 млн рублей. Это следует из картотеки дел Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда области.

«Оставить определение суда без изменения. Жалобу без удовлетворения», — говорится в документах суда.

Сам Косилов через суд требует от своего агрохолдинга отмены решения общего собрания, состоявшегося в июле 2021 года. Арест наложен в качестве обеспечительных мер по иску агрохолдинга «Равис» к Косилову. Бывший чиновник является одним из бенефициаров холдинга, ранее он возглавлял компанию.

Косилов ситуацию комментировать отказывается, ссылаясь на своих адвокатов. В самом «Рависе» также воздерживаются от каких-либо публичных заявлений.