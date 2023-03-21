Челябинец купил лотерейный билет за 600 рублей и выиграл почти 6 миллионов

Выигрыш по лотерейному билету составил 5 млн 914 тысяч 980 рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Житель Челябинской области приобрел лотерейный билет за 600 рублей и выиграл 5 млн 914 тысяч рублей. Об этом 21 марта сообщили в «Столото».

«В Челябинской области новый лотерейный миллионер. Он заплатил за билет заплатил 600 рублей. Общий выигрыш по этому билету составил 5 млн 914 тысяч 980 рублей», — отметили в пресс-службе лотерейного центра «Столото»

Мужчина сделал развернутую ставку в «Рапидо», отметив во втором поле два числа. Ранее сразу двое жителей Урала — свердловчанин и челябинец — выиграли по 300 миллионов рублей.