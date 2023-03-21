Челябинец купил лотерейный билет за 600 рублей и выиграл почти 6 миллионов

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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Выигрыш по лотерейному билету составил 5 млн 914 тысяч 980 рублей Фото:

Житель Челябинской области приобрел лотерейный билет за 600 рублей и выиграл 5 млн 914 тысяч рублей. Об этом 21 марта сообщили в «Столото».

«В Челябинской области новый лотерейный миллионер. Он заплатил за билет заплатил 600 рублей. Общий выигрыш по этому билету составил 5 млн 914 тысяч 980 рублей», — отметили в пресс-службе лотерейного центра «Столото»

Мужчина сделал развернутую ставку в «Рапидо», отметив во втором поле два числа. Ранее сразу двое жителей Урала — свердловчанин и челябинец — выиграли по 300 миллионов рублей.

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Житель Челябинской области приобрел лотерейный билет за 600 рублей и выиграл 5 млн 914 тысяч рублей. Об этом 21 марта сообщили в «Столото». «В Челябинской области новый лотерейный миллионер. Он заплатил за билет заплатил 600 рублей. Общий выигрыш по этому билету составил 5 млн 914 тысяч 980 рублей», — отметили в пресс-службе лотерейного центра «Столото» Мужчина сделал развернутую ставку в «Рапидо», отметив во втором поле два числа. Ранее сразу двое жителей Урала — свердловчанин и челябинец — выиграли по 300 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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