Челябинец купил лотерейный билет за 600 рублей и выиграл почти 6 миллионов

Выигрыш по лотерейному билету составил 5 млн 914 тысяч 980 рублей
Житель Челябинской области приобрел лотерейный билет за 600 рублей и выиграл 5 млн 914 тысяч рублей. Об этом 21 марта сообщили в «Столото».
«В Челябинской области новый лотерейный миллионер. Он заплатил за билет заплатил 600 рублей. Общий выигрыш по этому билету составил 5 млн 914 тысяч 980 рублей», — отметили в пресс-службе лотерейного центра «Столото»
Мужчина сделал развернутую ставку в «Рапидо», отметив во втором поле два числа. Ранее сразу двое жителей Урала — свердловчанин и челябинец — выиграли по 300 миллионов рублей.
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