Екатеринбуржцев третий день подряд эвакуируют из торговых центров и вузов

В Екатеринбурге третий день подряд эвакуируют горожан из торговых центров и вузов. Сегодня прошла экстренная эвакуация в ТЦ «Мегаполис» и Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС). Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.
«Причины нам непонятны. Говорят, что поступило сообщение о закладке бомбы в вузе. Такие же сообщения поступают в общежитие», — сказал студент УрГУПС.
По словам посетителей торгового центра «Мегаполис», всех людей экстренно вывели на улицу. «Из-за чего случилась эвакуация, не сказали», — отметил собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. В настоящее время ответ не поступил.
Ранее в Екатеринбурге уже эвакуировали посетителей торгового центра «Парк Хаус». На месте происшествия работали пожарные. В этот же день прошла экстренная эвакуация студентов Уральского государственного университета путей сообщения, причины не раскрываются. Учащихся УрГАУ и УГЛТУ также экстренно выводили на улицу из-за сообщения о минировании.
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