21 марта 2023

Екатеринбуржцев третий день подряд эвакуируют из торговых центров и вузов

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация в ТРК Куба. Челябинск, эвакуация, трк куба
Причина эвакуации торгового центра и вуза неизвестна Фото:

В Екатеринбурге третий день подряд эвакуируют горожан из торговых центров и вузов. Сегодня прошла экстренная эвакуация в ТЦ «Мегаполис» и Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС). Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.

«Причины нам непонятны. Говорят, что поступило сообщение о закладке бомбы в вузе. Такие же сообщения поступают в общежитие», — сказал студент УрГУПС.

По словам посетителей торгового центра «Мегаполис», всех людей экстренно вывели на улицу. «Из-за чего случилась эвакуация, не сказали», — отметил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. В настоящее время ответ не поступил.

Ранее в Екатеринбурге уже эвакуировали посетителей торгового центра «Парк Хаус». На месте происшествия работали пожарные. В этот же день прошла экстренная эвакуация студентов Уральского государственного университета путей сообщения, причины не раскрываются. Учащихся УрГАУ и УГЛТУ также экстренно выводили на улицу из-за сообщения о минировании.

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В Екатеринбурге третий день подряд эвакуируют горожан из торговых центров и вузов. Сегодня прошла экстренная эвакуация в ТЦ «Мегаполис» и Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС). Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «Причины нам непонятны. Говорят, что поступило сообщение о закладке бомбы в вузе. Такие же сообщения поступают в общежитие», — сказал студент УрГУПС. По словам посетителей торгового центра «Мегаполис», всех людей экстренно вывели на улицу. «Из-за чего случилась эвакуация, не сказали», — отметил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. В настоящее время ответ не поступил. Ранее в Екатеринбурге уже эвакуировали посетителей торгового центра «Парк Хаус». На месте происшествия работали пожарные. В этот же день прошла экстренная эвакуация студентов Уральского государственного университета путей сообщения, причины не раскрываются. Учащихся УрГАУ и УГЛТУ также экстренно выводили на улицу из-за сообщения о минировании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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