Екатеринбуржцев третий день подряд эвакуируют из торговых центров и вузов

22 марта 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Причина эвакуации торгового центра и вуза неизвестна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге третий день подряд эвакуируют горожан из торговых центров и вузов. Сегодня прошла экстренная эвакуация в ТЦ «Мегаполис» и Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС). Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «Причины нам непонятны. Говорят, что поступило сообщение о закладке бомбы в вузе. Такие же сообщения поступают в общежитие», — сказал студент УрГУПС. По словам посетителей торгового центра «Мегаполис», всех людей экстренно вывели на улицу. «Из-за чего случилась эвакуация, не сказали», — отметил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. В настоящее время ответ не поступил. Ранее в Екатеринбурге уже эвакуировали посетителей торгового центра «Парк Хаус». На месте происшествия работали пожарные. В этот же день прошла экстренная эвакуация студентов Уральского государственного университета путей сообщения, причины не раскрываются. Учащихся УрГАУ и УГЛТУ также экстренно выводили на улицу из-за сообщения о минировании.

В Екатеринбурге третий день подряд эвакуируют горожан из торговых центров и вузов. Сегодня прошла экстренная эвакуация в ТЦ «Мегаполис» и Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС). Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «Причины нам непонятны. Говорят, что поступило сообщение о закладке бомбы в вузе. Такие же сообщения поступают в общежитие», — сказал студент УрГУПС. По словам посетителей торгового центра «Мегаполис», всех людей экстренно вывели на улицу. «Из-за чего случилась эвакуация, не сказали», — отметил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. В настоящее время ответ не поступил. Ранее в Екатеринбурге уже эвакуировали посетителей торгового центра «Парк Хаус». На месте происшествия работали пожарные. В этот же день прошла экстренная эвакуация студентов Уральского государственного университета путей сообщения, причины не раскрываются. Учащихся УрГАУ и УГЛТУ также экстренно выводили на улицу из-за сообщения о минировании.