21 марта 2023

Самоходные гаубицы с челябинскими двигателями разгромили цели противника. Видео

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Техника и умения бойцов позволили штурмовым группам выбить противника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы с помощью самоходных гаубиц «Мста-С» с установленными на них двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска разгромили минометные расчеты на фронте. Заявление о прошедшем бое сделал начальник пресс-центра группировки «Юг» Минобороны РФ Иван Бигма.

«В районе Марьинки разведывательным подразделением были выявлены два минометных расчета противника. Их уничтожили огнем из самоходных гаубиц „Мста-С“», — прокомментировал Бигма.

Техника и умения бойцов позволили штурмовым группам выбить противника. Затем укрепрайон был занят российскими военнослужащими.

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Бойцы с помощью самоходных гаубиц «Мста-С» с установленными на них двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска разгромили минометные расчеты на фронте. Заявление о прошедшем бое сделал начальник пресс-центра группировки «Юг» Минобороны РФ Иван Бигма. «В районе Марьинки разведывательным подразделением были выявлены два минометных расчета противника. Их уничтожили огнем из самоходных гаубиц „Мста-С“», — прокомментировал Бигма. Техника и умения бойцов позволили штурмовым группам выбить противника. Затем укрепрайон был занят российскими военнослужащими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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