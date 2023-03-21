Техника и умения бойцов позволили штурмовым группам выбить противника
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы с помощью самоходных гаубиц «Мста-С» с установленными на них двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска разгромили минометные расчеты на фронте. Заявление о прошедшем бое сделал начальник пресс-центра группировки «Юг» Минобороны РФ Иван Бигма.
«В районе Марьинки разведывательным подразделением были выявлены два минометных расчета противника. Их уничтожили огнем из самоходных гаубиц „Мста-С“», — прокомментировал Бигма.
Техника и умения бойцов позволили штурмовым группам выбить противника. Затем укрепрайон был занят российскими военнослужащими.
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