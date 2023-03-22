Федерального министра задобрили ради 7 млрд для Екатеринбурга

Сергей Кравцов (по центру) обещал подумать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уезжает из Екатеринбурга с запросами как минимум на семь миллиардов рублей. Городские чиновники, как и планировали, заманили его в новый корпус 120-й гимназии, построенный при помощи федерации за рекордные 11 месяцев, и после короткой экскурсии (почти без свидетелей) озвучили просьбы по еще трем объектам.

«[Вице-мэр Рустам] Галямов передал Кравцову папку с запросами на федеральные деньги (порядка семи млрд) для строительства школы №183, гимназии „Арт-Этюд“ (находится на площадке УГМК — прим. ред.) и школы в Горном Щите», — рассказал URA.RU один из участников обхода. Перед этим Кравцова задобрили — от имени находящегося в отпуске мэра Алексея Орлова Галямов пригласил Кравцова на 300-летие.

«Сергей Сергеевич обещал изучить наши предложения. Из разговора с ним я понял, что увиденное в 120-й гимназии ему понравилось», — поделился с корреспондентом Галямов.

Как писало URA.RU, Кравцов прилетел в Екатеринбург на фестиваль профориентации «Билет в будущее», который проходит в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В программе у него, помимо 120-й гимназии, было большое совещание с региональными министрами и неформальный разговор с учителями.