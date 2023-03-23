Великобританию не беспокоят негативные последствия от поставок обедненного урана Украине. Об этом заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«Украина для них (властей Великобритании — прим. ред.) существует исключительно как поле боя, у которого просто нет „завтра“ <…> сборище людей, которое завтра не должно существовать. В намерении британцев поставить такие вооружения волнует только одно: воспримет ли этот шаг Россия как повод для перехода к новой эскалации», — заявил Родион Мирошник в разговоре с ТАСС. По его словам, британцы никогда не использовали снаряды с обедненным ядерным компонентом в тех странах, в которых планируют жить.
Мирошник отметил, что в районах применения снарядов с обедненным ураном не будет расти чистая сельскохозяйственная продукция. У детей увеличится риск возникновения онкологического заболеваний и мутаций, подытожил он.
В марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что применение такого типа снарядов не представляет угрозу распространения радиации. Он отметил, что применения боеприпасов с обедненным ядерным компонентом не означают использование ядерного оружия на Украине, передает RT.
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Великобританию не беспокоят негативные последствия от поставок обедненного урана Украине. Об этом заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Украина для них (властей Великобритании — прим. ред.) существует исключительно как поле боя, у которого просто нет „завтра“ <…> сборище людей, которое завтра не должно существовать. В намерении британцев поставить такие вооружения волнует только одно: воспримет ли этот шаг Россия как повод для перехода к новой эскалации», — заявил Родион Мирошник в разговоре с ТАСС. По его словам, британцы никогда не использовали снаряды с обедненным ядерным компонентом в тех странах, в которых планируют жить. Мирошник отметил, что в районах применения снарядов с обедненным ураном не будет расти чистая сельскохозяйственная продукция. У детей увеличится риск возникновения онкологического заболеваний и мутаций, подытожил он. В марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что применение такого типа снарядов не представляет угрозу распространения радиации. Он отметил, что применения боеприпасов с обедненным ядерным компонентом не означают использование ядерного оружия на Украине, передает RT.