Ранее Великобритания объявила о поставке Украине обедненного Урана Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Великобританию не беспокоят негативные последствия от поставок обедненного урана Украине. Об этом заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Украина для них (властей Великобритании — прим. ред.) существует исключительно как поле боя, у которого просто нет „завтра“ <…> сборище людей, которое завтра не должно существовать. В намерении британцев поставить такие вооружения волнует только одно: воспримет ли этот шаг Россия как повод для перехода к новой эскалации», — заявил Родион Мирошник в разговоре с ТАСС. По его словам, британцы никогда не использовали снаряды с обедненным ядерным компонентом в тех странах, в которых планируют жить.

Мирошник отметил, что в районах применения снарядов с обедненным ураном не будет расти чистая сельскохозяйственная продукция. У детей увеличится риск возникновения онкологического заболеваний и мутаций, подытожил он.

В марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что применение такого типа снарядов не представляет угрозу распространения радиации. Он отметил, что применения боеприпасов с обедненным ядерным компонентом не означают использование ядерного оружия на Украине, передает RT.