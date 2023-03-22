Морпех США похвалил Путина за предупреждение Западу по поставкам урана Украине

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин прав в своем заявлении об ответе на поставки снарядов с обедненным ураном, уверен Лукас Гейдж Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин прав, когда пытается предупредить страны Запада о последствиях использования на Украине снарядов с обедненным ураном. В этом уверен ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.

«Путин прав, проводя красную линию в вопросе использования обедненного урана Украиной», — написал Лукас Гейдж в Twitter. В качестве подтверждения своих слов, морпех напомнил о тяжких последствиях, с которыми столкнулись дети в Ираке после того, как США использовали снаряды с ураном. Он подчеркнул, что тогда дети столкнулись с серьезными генетическими дефектами.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия ответит на поставки Западом снарядов с обедненным ураном. Схожую мысль высказали и в МИД РФ, передает RT. При этом в МИД Великобритании уверены, что эскалации конфликта не будет, сообщает телеканал 360. Сербский адвокат Срджан Алексич призвал мировое сообщество признать использование таких снарядов военным преступлением.

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Президент России Владимир Путин прав, когда пытается предупредить страны Запада о последствиях использования на Украине снарядов с обедненным ураном. В этом уверен ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж. «Путин прав, проводя красную линию в вопросе использования обедненного урана Украиной», — написал Лукас Гейдж в Twitter. В качестве подтверждения своих слов, морпех напомнил о тяжких последствиях, с которыми столкнулись дети в Ираке после того, как США использовали снаряды с ураном. Он подчеркнул, что тогда дети столкнулись с серьезными генетическими дефектами. Ранее Путин подчеркнул, что Россия ответит на поставки Западом снарядов с обедненным ураном. Схожую мысль высказали и в МИД РФ, передает RT. При этом в МИД Великобритании уверены, что эскалации конфликта не будет, сообщает телеканал 360. Сербский адвокат Срджан Алексич призвал мировое сообщество признать использование таких снарядов военным преступлением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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