Морпех США похвалил Путина за предупреждение Западу по поставкам урана Украине

22 марта 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прав в своем заявлении об ответе на поставки снарядов с обедненным ураном, уверен Лукас Гейдж Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин прав, когда пытается предупредить страны Запада о последствиях использования на Украине снарядов с обедненным ураном. В этом уверен ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж. «Путин прав, проводя красную линию в вопросе использования обедненного урана Украиной», — написал Лукас Гейдж в Twitter. В качестве подтверждения своих слов, морпех напомнил о тяжких последствиях, с которыми столкнулись дети в Ираке после того, как США использовали снаряды с ураном. Он подчеркнул, что тогда дети столкнулись с серьезными генетическими дефектами. Ранее Путин подчеркнул, что Россия ответит на поставки Западом снарядов с обедненным ураном. Схожую мысль высказали и в МИД РФ, передает RT. При этом в МИД Великобритании уверены, что эскалации конфликта не будет, сообщает телеканал 360. Сербский адвокат Срджан Алексич призвал мировое сообщество признать использование таких снарядов военным преступлением.

Президент России Владимир Путин прав, когда пытается предупредить страны Запада о последствиях использования на Украине снарядов с обедненным ураном. В этом уверен ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж. «Путин прав, проводя красную линию в вопросе использования обедненного урана Украиной», — написал Лукас Гейдж в Twitter. В качестве подтверждения своих слов, морпех напомнил о тяжких последствиях, с которыми столкнулись дети в Ираке после того, как США использовали снаряды с ураном. Он подчеркнул, что тогда дети столкнулись с серьезными генетическими дефектами. Ранее Путин подчеркнул, что Россия ответит на поставки Западом снарядов с обедненным ураном. Схожую мысль высказали и в МИД РФ, передает RT. При этом в МИД Великобритании уверены, что эскалации конфликта не будет, сообщает телеканал 360. Сербский адвокат Срджан Алексич призвал мировое сообщество признать использование таких снарядов военным преступлением.