Президент России Владимир Путин прав, когда пытается предупредить страны Запада о последствиях использования на Украине снарядов с обедненным ураном. В этом уверен ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.
«Путин прав, проводя красную линию в вопросе использования обедненного урана Украиной», — написал Лукас Гейдж в Twitter. В качестве подтверждения своих слов, морпех напомнил о тяжких последствиях, с которыми столкнулись дети в Ираке после того, как США использовали снаряды с ураном. Он подчеркнул, что тогда дети столкнулись с серьезными генетическими дефектами.
Ранее Путин подчеркнул, что Россия ответит на поставки Западом снарядов с обедненным ураном. Схожую мысль высказали и в МИД РФ, передает RT. При этом в МИД Великобритании уверены, что эскалации конфликта не будет, сообщает телеканал 360. Сербский адвокат Срджан Алексич призвал мировое сообщество признать использование таких снарядов военным преступлением.
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