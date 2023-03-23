Екатеринбуржцам представили рейтинг самых дорогих и дешевых квартир в городе. Карта

24 марта 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Разница в цене самой дорогой и дешевой квартиры в Екатеринбурге составила 137 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU URA.RU подготовило для жителей Екатеринбурга рейтинг самых дорогих и самых дешевых квартир города. Разница цен составляет 137 млн рублей. Объявления о продаже взяты с сайтов «Циан» и «Авито Недвижимость». Топ премиальных квартир: ЖК «Башня Исеть», улица Бориса Ельцина, 6. 4-комнатная квартира площадью 456 квадратных метров. Ее оценивают в 138 млн рублей. Жилье расположено в самом высоком здании Екатеринбурга (209 метров) на 49-м этаже.

ЖК «Антарес», улица Шейнкмана 119. 3-комнатная квартира на 25-м этаже общей площадью 124 квадратных метров. Цена 118 млн рублей. Жилье с антикварной мебелью XIX века.

ЖК «Тихвинъ», улица Сакко и Ванцетти, 99. Квартира из пяти комнат площадью 277 квадратных метров. Большая площадь обусловлена объединением трех квартир еще на стадии строительства. Жилье на восьмом этаже оценивают в 84,5 млн рублей.

ЖК RIVERA, улица Горького, 36. Пентхаус с четырьмя комнатами на третьем этаже стоит 75 млн рублей. Площадь равна 273 квадратных метра. Потолки жилья — 3,5 метра. Единая галерея первого этажа соединяет все объекты жилого комплекса. Топ самых дешевых квартир (стоимостью от 1,1 млн до 1,6 млн рублей): Сулимова, 27. Однокомнатная квартира площадью 13 квадратных метров. Цена 1,1 млн рублей. Продается за ненадобностью. «Есть квартиранты», — отмечает владелец.

Бережная, 4. Однокомнатная квартира площадью 30 квадратным метров. Стоимость 1,2 млн рублей. Недвижимость построена в 1972 году.

Донбасская, 35. Квартира-студия площадью 19 квадратных метров. Стоимость 1,6 млн рублей. Владелец утверждает, что в квартире сделан современный ремонт. При продаже у будущего владельца остаются мебель и кухонный гарнитур. Ранее екатеринбуржцам составили список цен на квартиры за февраль 2023 года по восьми районам города. Оказалось, что одни из самых дорогих квартир уральской столицы находятся в Ленинском и Верх-Исетском районах.

URA.RU подготовило для жителей Екатеринбурга рейтинг самых дорогих и самых дешевых квартир города. Разница цен составляет 137 млн рублей. Объявления о продаже взяты с сайтов «Циан» и «Авито Недвижимость». Топ премиальных квартир: Топ самых дешевых квартир (стоимостью от 1,1 млн до 1,6 млн рублей): Ранее екатеринбуржцам составили список цен на квартиры за февраль 2023 года по восьми районам города. Оказалось, что одни из самых дорогих квартир уральской столицы находятся в Ленинском и Верх-Исетском районах.