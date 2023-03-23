Разница в цене самой дорогой и дешевой квартиры в Екатеринбурге составила 137 млн рублей
URA.RU подготовило для жителей Екатеринбурга рейтинг самых дорогих и самых дешевых квартир города. Разница цен составляет 137 млн рублей. Объявления о продаже взяты с сайтов «Циан» и «Авито Недвижимость».
Топ премиальных квартир:
- ЖК «Башня Исеть», улица Бориса Ельцина, 6. 4-комнатная квартира площадью 456 квадратных метров. Ее оценивают в 138 млн рублей. Жилье расположено в самом высоком здании Екатеринбурга (209 метров) на 49-м этаже.
- ЖК «Антарес», улица Шейнкмана 119. 3-комнатная квартира на 25-м этаже общей площадью 124 квадратных метров. Цена 118 млн рублей. Жилье с антикварной мебелью XIX века.
- ЖК «Тихвинъ», улица Сакко и Ванцетти, 99. Квартира из пяти комнат площадью 277 квадратных метров. Большая площадь обусловлена объединением трех квартир еще на стадии строительства. Жилье на восьмом этаже оценивают в 84,5 млн рублей.
- ЖК RIVERA, улица Горького, 36. Пентхаус с четырьмя комнатами на третьем этаже стоит 75 млн рублей. Площадь равна 273 квадратных метра. Потолки жилья — 3,5 метра. Единая галерея первого этажа соединяет все объекты жилого комплекса.
Топ самых дешевых квартир (стоимостью от 1,1 млн до 1,6 млн рублей):
- Сулимова, 27. Однокомнатная квартира площадью 13 квадратных метров. Цена 1,1 млн рублей. Продается за ненадобностью. «Есть квартиранты», — отмечает владелец.
- Бережная, 4. Однокомнатная квартира площадью 30 квадратным метров. Стоимость 1,2 млн рублей. Недвижимость построена в 1972 году.
- Донбасская, 35. Квартира-студия площадью 19 квадратных метров. Стоимость 1,6 млн рублей. Владелец утверждает, что в квартире сделан современный ремонт. При продаже у будущего владельца остаются мебель и кухонный гарнитур.
Ранее екатеринбуржцам составили список цен на квартиры за февраль 2023 года по восьми районам города. Оказалось, что одни из самых дорогих квартир уральской столицы находятся в Ленинском и Верх-Исетском районах.
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