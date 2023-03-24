Свердловский пиарщик, уехавший на СВО, сравнил себя с героем постапокалиптического боевика. Фото

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Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
Платон Маматов опубликовал фото с зоны СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов, уехавший на спецоперацию, опубликовал фотографию, которую подписал: «Безумный Макс: Дорога ярости» (постапокалиптический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера — прим. URA.RU). Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале.

«Безумный Макс. Дорога ярости», — написал он в своем telegram-канале. На фотографии в автомобиле УАЗ СГР (в просторечии — «буханка») гуманитарная помощь и транспорт, напоминающий мотоцикл.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбургский политтехнолог Платон Маматов устроил дрифт на «буханке» в зоне СВО. Маматов вместе со своим боевым товарищем Манцем разогнали автомобиль до 120 км/час.

Платон Маматов сделал фотографию с зоны проведения спецоперации
Фото:

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Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов, уехавший на спецоперацию, опубликовал фотографию, которую подписал: «Безумный Макс: Дорога ярости» (постапокалиптический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера — прим. URA.RU). Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале. «Безумный Макс. Дорога ярости», — написал он в своем telegram-канале. На фотографии в автомобиле УАЗ СГР (в просторечии — «буханка») гуманитарная помощь и транспорт, напоминающий мотоцикл. Ранее URA.RU писало, что екатеринбургский политтехнолог Платон Маматов устроил дрифт на «буханке» в зоне СВО. Маматов вместе со своим боевым товарищем Манцем разогнали автомобиль до 120 км/час.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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