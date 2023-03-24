Свердловский пиарщик, уехавший на СВО, сравнил себя с героем постапокалиптического боевика. Фото

24 марта 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Платон Маматов опубликовал фото с зоны СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов, уехавший на спецоперацию, опубликовал фотографию, которую подписал: «Безумный Макс: Дорога ярости» (постапокалиптический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера — прим. URA.RU). Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале. «Безумный Макс. Дорога ярости», — написал он в своем telegram-канале. На фотографии в автомобиле УАЗ СГР (в просторечии — «буханка») гуманитарная помощь и транспорт, напоминающий мотоцикл. Ранее URA.RU писало, что екатеринбургский политтехнолог Платон Маматов устроил дрифт на «буханке» в зоне СВО. Маматов вместе со своим боевым товарищем Манцем разогнали автомобиль до 120 км/час. Платон Маматов сделал фотографию с зоны проведения спецоперации Фото: telegram-канал Платона Маматова

Екатеринбургский пиарщик и политтехнолог Платон Маматов, уехавший на спецоперацию, опубликовал фотографию, которую подписал: «Безумный Макс: Дорога ярости» (постапокалиптический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера — прим. URA.RU). Заметки с фронта Маматов публикует в своем telegram-канале. «Безумный Макс. Дорога ярости», — написал он в своем telegram-канале. На фотографии в автомобиле УАЗ СГР (в просторечии — «буханка») гуманитарная помощь и транспорт, напоминающий мотоцикл. Ранее URA.RU писало, что екатеринбургский политтехнолог Платон Маматов устроил дрифт на «буханке» в зоне СВО. Маматов вместе со своим боевым товарищем Манцем разогнали автомобиль до 120 км/час.