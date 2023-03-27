Кандидат в депутаты массово судится с курганцами из-за процентов по долгам

С курганцев требуют большие проценты по долгам через суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший курганский арбитражный заседатель и кандидат в депутаты Виталий Назаренко, осужденный за незаконное предпринимательство, пошел судиться с должниками. После досрочного освобождения из колонии, ростовщик завалил суды исками, где требует возврата неуплаченных процентов. Об этом URA.RU рассказали источники из числа ответчиков.

«Дававший в долг под проценты Назаренко подал иски в суд. Он требует возместить проценты за пользование средствами по старым обязательствам, которые были признаны незаконными», — сообщили источники.

Бывшего кандидата в депутаты городской и областной думы признавали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере). Он давал деньги в долг, после чего подавал иски в суд и требовал проценты, которые составляли до 180% годовых. За восемь лет он заключил 65 договоров на общую сумму около 52,5 млн рублей. С 40 такими клиентами Назаренко судился.

Городской суд в 2021 году признал деятельность мужчины незаконным предпринимательством. Назаренко в свое оправдание приводил довод, что он получил меньше денег, чем дал взаймы. Также он обращал внимание суда, что давал деньги в долг по просьбе, а не систематически.

Апелляционный суд подтвердил правильность наказания Назаренко. Однако незаконный предприниматель надеется вернуть проценты. «Такое чувство, что он взялся за старое — суммы исков по возврату процентов подчас составляют сотни тысяч рублей», — говорят источники. Инсайдеры также обращают внимание, что на основании решения Пленума Верховного суда все договоры такого рода считаются недействительными и не подлежат оспариванию.

Связаться с Назаренко, чтобы узнать его точку зрения, не получилось. Номера его телефона нет в распоряжении редакции.

Ранее URA.RU сообщало, что курганской семье придется выплатить банку более 140 тысяч рублей. Женщина и дочь будут нести ответ по долгам умершего курганца, взявшего кредит без ведома близких.