28 марта 2023

В курганском округе перекрыли дорогу из-за половодья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, стоянка запрещена, проезд запрещен, запрещающий знак, кирпич
Власти перекрыли участок дороги в Целинном округе (архивное фото) Фото:

В Целинном муниципальном округе Курганской области из-за половодья временно перекрыли участок дороги. Об этом 29 марта сообщили представители администрации округа.

«Уважаемые целинники, на речку Малый Кочердык пришло весеннее половодье. Вода пошла через плотину (у лесхоза). Принято решение — проезд временно закрыть. Соответствующий дорожный знак установлен», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жители Белозерского муниципального округа жаловались, что река Крутиха вышла из берегов и затопила улицу в деревне Доможирова. Представители власти объяснили, что подтопления домов не было, а проезд был возможен.

Подтопление заметили 29 марта
Подтопление заметили 29 марта
Фото:
Власти установили специальный знак, запрещающий движение
Власти установили специальный знак, запрещающий движение
Фото:

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В Целинном муниципальном округе Курганской области из-за половодья временно перекрыли участок дороги. Об этом 29 марта сообщили представители администрации округа. «Уважаемые целинники, на речку Малый Кочердык пришло весеннее половодье. Вода пошла через плотину (у лесхоза). Принято решение — проезд временно закрыть. Соответствующий дорожный знак установлен», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее жители Белозерского муниципального округа жаловались, что река Крутиха вышла из берегов и затопила улицу в деревне Доможирова. Представители власти объяснили, что подтопления домов не было, а проезд был возможен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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