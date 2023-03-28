Власти перекрыли участок дороги в Целинном округе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном муниципальном округе Курганской области из-за половодья временно перекрыли участок дороги. Об этом 29 марта сообщили представители администрации округа.

«Уважаемые целинники, на речку Малый Кочердык пришло весеннее половодье. Вода пошла через плотину (у лесхоза). Принято решение — проезд временно закрыть. Соответствующий дорожный знак установлен», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жители Белозерского муниципального округа жаловались, что река Крутиха вышла из берегов и затопила улицу в деревне Доможирова. Представители власти объяснили, что подтопления домов не было, а проезд был возможен.

Подтопление заметили 29 марта Фото: группа администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»