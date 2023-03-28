В Целинном муниципальном округе Курганской области из-за половодья временно перекрыли участок дороги. Об этом 29 марта сообщили представители администрации округа.
«Уважаемые целинники, на речку Малый Кочердык пришло весеннее половодье. Вода пошла через плотину (у лесхоза). Принято решение — проезд временно закрыть. Соответствующий дорожный знак установлен», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
Ранее жители Белозерского муниципального округа жаловались, что река Крутиха вышла из берегов и затопила улицу в деревне Доможирова. Представители власти объяснили, что подтопления домов не было, а проезд был возможен.
Подтопление заметили 29 марта
Фото: группа администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»
Власти установили специальный знак, запрещающий движение
Фото: группа администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»
В Целинном муниципальном округе Курганской области из-за половодья временно перекрыли участок дороги. Об этом 29 марта сообщили представители администрации округа. «Уважаемые целинники, на речку Малый Кочердык пришло весеннее половодье. Вода пошла через плотину (у лесхоза). Принято решение — проезд временно закрыть. Соответствующий дорожный знак установлен», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее жители Белозерского муниципального округа жаловались, что река Крутиха вышла из берегов и затопила улицу в деревне Доможирова. Представители власти объяснили, что подтопления домов не было, а проезд был возможен.