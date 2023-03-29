Путин присвоил новые воинские звания уральским генералам

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Сергей Бойко и Дмитрий Черепанов получили новые воинские звания от президента РФ (на фото) Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил новые воинские звания военнослужащим Урала. Генерал-полковника Сергею Бойко и его первому заместителю Дмитрию Черепанову — генерал лейтенанта. Информация об этом появилась на официальном интернет-портала правовой информации.

«Указ президента РФ „О присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации“. Присвоить воинские звания: генерал-полковника Сергею Бойко и генерал-лейтенанта Дмитрию Черепанову», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что советник губернатора Свердловской области, полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

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Президент России Владимир Путин присвоил новые воинские звания военнослужащим Урала. Генерал-полковника Сергею Бойко и его первому заместителю Дмитрию Черепанову — генерал лейтенанта. Информация об этом появилась на официальном интернет-портала правовой информации. «Указ президента РФ „О присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации“. Присвоить воинские звания: генерал-полковника Сергею Бойко и генерал-лейтенанта Дмитрию Черепанову», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что советник губернатора Свердловской области, полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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