Путин присвоил новые воинские звания уральским генералам

Президент России Владимир Путин присвоил новые воинские звания военнослужащим Урала. Генерал-полковника Сергею Бойко и его первому заместителю Дмитрию Черепанову — генерал лейтенанта. Информация об этом появилась на официальном интернет-портала правовой информации.
«Указ президента РФ „О присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации“. Присвоить воинские звания: генерал-полковника Сергею Бойко и генерал-лейтенанта Дмитрию Черепанову», — говорится в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что советник губернатора Свердловской области, полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.
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