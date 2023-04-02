На СВО из установки с челябинскими двигателями ударили неуправляемыми снарядами. Видео

03 апреля 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Работу ТОС прикрывают группы охранения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Огнеметные системы «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска в зоне спецоперации ударили по позициям противника неуправляемыми снарядами. Видео об этом показала пресс-служба Минобороны РФ. «Экипажи тяжелых огнеметных систем ВДВ продолжают выполнять боевые задачи. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ВДВ наносят удары 220-мм термобарическими неуправляемыми снарядами по противнику с помощью ТОС-1А „Солнцепек“», — отметили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, удары нанесли по противнику на его опорных пунктах и заглубленных укрытиях. Бойцы ВДВ уничтожили наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии. Противник, отметили военные, считает «Солнцепек» одной из своих приоритетных целей. В этой связи боевую работу экипажей ТОС-1А прикрывают группы охранения. Система снаряжена двигателями В-84МС с мощностью 840 лошадиных сил.

Огнеметные системы «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска в зоне спецоперации ударили по позициям противника неуправляемыми снарядами. Видео об этом показала пресс-служба Минобороны РФ. «Экипажи тяжелых огнеметных систем ВДВ продолжают выполнять боевые задачи. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ВДВ наносят удары 220-мм термобарическими неуправляемыми снарядами по противнику с помощью ТОС-1А „Солнцепек“», — отметили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, удары нанесли по противнику на его опорных пунктах и заглубленных укрытиях. Бойцы ВДВ уничтожили наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии. Противник, отметили военные, считает «Солнцепек» одной из своих приоритетных целей. В этой связи боевую работу экипажей ТОС-1А прикрывают группы охранения. Система снаряжена двигателями В-84МС с мощностью 840 лошадиных сил.