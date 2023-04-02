Огнеметные системы «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска в зоне спецоперации ударили по позициям противника неуправляемыми снарядами. Видео об этом показала пресс-служба Минобороны РФ.
«Экипажи тяжелых огнеметных систем ВДВ продолжают выполнять боевые задачи. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ВДВ наносят удары 220-мм термобарическими неуправляемыми снарядами по противнику с помощью ТОС-1А „Солнцепек“», — отметили в Минобороны.
Как рассказали в военном ведомстве, удары нанесли по противнику на его опорных пунктах и заглубленных укрытиях. Бойцы ВДВ уничтожили наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.
Противник, отметили военные, считает «Солнцепек» одной из своих приоритетных целей. В этой связи боевую работу экипажей ТОС-1А прикрывают группы охранения. Система снаряжена двигателями В-84МС с мощностью 840 лошадиных сил.
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