02 апреля 2023
01 апреля 2023

На СВО из установки с челябинскими двигателями ударили неуправляемыми снарядами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Работу ТОС прикрывают группы охранения Фото:

Огнеметные системы «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска в зоне спецоперации ударили по позициям противника неуправляемыми снарядами. Видео об этом показала пресс-служба Минобороны РФ.

«Экипажи тяжелых огнеметных систем ВДВ продолжают выполнять боевые задачи. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ВДВ наносят удары 220-мм термобарическими неуправляемыми снарядами по противнику с помощью ТОС-1А „Солнцепек“», — отметили в Минобороны.

Как рассказали в военном ведомстве, удары нанесли по противнику на его опорных пунктах и заглубленных укрытиях. Бойцы ВДВ уничтожили наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.

Противник, отметили военные, считает «Солнцепек» одной из своих приоритетных целей. В этой связи боевую работу экипажей ТОС-1А прикрывают группы охранения. Система снаряжена двигателями В-84МС с мощностью 840 лошадиных сил.

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Огнеметные системы «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска в зоне спецоперации ударили по позициям противника неуправляемыми снарядами. Видео об этом показала пресс-служба Минобороны РФ. «Экипажи тяжелых огнеметных систем ВДВ продолжают выполнять боевые задачи. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ВДВ наносят удары 220-мм термобарическими неуправляемыми снарядами по противнику с помощью ТОС-1А „Солнцепек“», — отметили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, удары нанесли по противнику на его опорных пунктах и заглубленных укрытиях. Бойцы ВДВ уничтожили наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии. Противник, отметили военные, считает «Солнцепек» одной из своих приоритетных целей. В этой связи боевую работу экипажей ТОС-1А прикрывают группы охранения. Система снаряжена двигателями В-84МС с мощностью 840 лошадиных сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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