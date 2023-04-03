В Южноуральске инспектор ГИБДД выдал пять водительских удостоверений без экзаменов

Бывший госинспектор выдал пятерым людям водительские права без сдачи экзаменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южноуральске Челябинской области бывший сотрудник Госавтоинспекции выдал пять водительских удостоверений без экзаменов. Как сообщили в пресс-службе Южноуральского городского суда, обвинительный приговор в отношении бывшего госинспектора вступил в силу.

«Суд установил, что бывший государственный инспектор РЭО ГИБДД МО МВД России „Южноуральский“ выдал удостоверение о праве управления транспортным средством без прохождения экзамена пяти гражданам. За получение взятки, превышение своих служебных полномочий, неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и ее изменение ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет», — сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, один из тех, кто незаконно получил водительские права, стал фигурантом уголовного дела. Он устроил ДТП 23 марта 2021 года в Москве с участием автомобиля и двух пешеходов, которые скончались от травм, после чего скрылся. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону, где рассказали об увольнении этого сотрудника и привлечении к ответственности его начальства.

«Противоправная деятельность инспектора в 2021 году была пресечена сотрудниками управления собственной безопасности областного главка. Инспектора уволили из органов внутренних дел, его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сотрудникам, преступившим закон и предавшим интересы службы, не место в рядах полиции», — уточнили в ведомстве.