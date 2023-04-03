Эксперты оценили потенциал Свердловской области по развитию микроэлектроники

УТПП: развитие микроэлектроники в Свердловской области находится на начальной стадии

04 апреля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Вопросом микроэлектроники должны заниматься на федеральном уровне, считают в Уральской торгово-промышленной палате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области развитие микроэлектроники находится в начальном состоянии. Развивать отрасль — больше федеральная задача. С таким мнением на площадке ТАСС выступил начальник управления экспертизы и сертификации Уральской торгово-промышленной палаты Александр Зырянов, отвечая на вопрос корреспондент URA.RU о перспективах развития микроэлектроники в регионе. «В целом потенциал Свердловской области огромен, не зря говорят, что это промышленный край державы. То, что идет смещение акцентов в регион, видно и по развитию производственных мощностей. Что касается микроэлектроники, то это больше федеральная задача, [не зря] мировое господство в этой отрасли сконцентрировано в определенных странах. Вопрос серьезный, и он находится на начальной стадии локализации», — отметил Зырянов. Ранее доктор технических наук и генеральный директор компании из Екатеринбурга «Мультиклет», которая разработала мультиклеточную архитектуру для процессоров, Борис Зырянов в беседе с URA.RU отмечал, что Свердловская область — лучшее место для строительства завода по производству микроэлектроники. На это требуется порядка 20 млрд рублей.

В Свердловской области развитие микроэлектроники находится в начальном состоянии. Развивать отрасль — больше федеральная задача. С таким мнением на площадке ТАСС выступил начальник управления экспертизы и сертификации Уральской торгово-промышленной палаты Александр Зырянов, отвечая на вопрос корреспондент URA.RU о перспективах развития микроэлектроники в регионе. «В целом потенциал Свердловской области огромен, не зря говорят, что это промышленный край державы. То, что идет смещение акцентов в регион, видно и по развитию производственных мощностей. Что касается микроэлектроники, то это больше федеральная задача, [не зря] мировое господство в этой отрасли сконцентрировано в определенных странах. Вопрос серьезный, и он находится на начальной стадии локализации», — отметил Зырянов. Ранее доктор технических наук и генеральный директор компании из Екатеринбурга «Мультиклет», которая разработала мультиклеточную архитектуру для процессоров, Борис Зырянов в беседе с URA.RU отмечал, что Свердловская область — лучшее место для строительства завода по производству микроэлектроники. На это требуется порядка 20 млрд рублей.