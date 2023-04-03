Эксперты оценили потенциал Свердловской области по развитию микроэлектроники

В Свердловской области развитие микроэлектроники находится в начальном состоянии. Развивать отрасль — больше федеральная задача. С таким мнением на площадке ТАСС выступил начальник управления экспертизы и сертификации Уральской торгово-промышленной палаты Александр Зырянов, отвечая на вопрос корреспондент URA.RU о перспективах развития микроэлектроники в регионе.
«В целом потенциал Свердловской области огромен, не зря говорят, что это промышленный край державы. То, что идет смещение акцентов в регион, видно и по развитию производственных мощностей. Что касается микроэлектроники, то это больше федеральная задача, [не зря] мировое господство в этой отрасли сконцентрировано в определенных странах. Вопрос серьезный, и он находится на начальной стадии локализации», — отметил Зырянов.
Ранее доктор технических наук и генеральный директор компании из Екатеринбурга «Мультиклет», которая разработала мультиклеточную архитектуру для процессоров, Борис Зырянов в беседе с URA.RU отмечал, что Свердловская область — лучшее место для строительства завода по производству микроэлектроники. На это требуется порядка 20 млрд рублей.
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